В сентябре в реабилитационном центре «Территории здоровья» появилась бесплатная зарядная станция «LightWay Station» с переменным током. Ею могут воспользоваться владельцы электромобилей, электромотоциклов и электроскутеров.

В Барнауле появилась первая бесплатная зарядка для электромобилей и скутеров.

«LightWay Station» предназначена для зарядки транспортных средств, имеющих зарядные порты типа Type 1 (номинальная мощность 8800 Вт) или Type 2 (номинальная мощность 26400 Вт). Одновременно к станции могут подключиться две электромашины.

«Изделие оснащено интеллектуальной микроконтроллерной системой управления и коммуникационными устройствами, которые обеспечивают обмен информацией с электромобилем и устанавливают величину тока и напряжение заряда, в соответствии с потребностью электромобиля в реальном времени», — рассказали о новом устройстве в «Территории здоровья».

Зарядную станцию уже оценили владельцы Tesla (кстати, в Барнауле есть всего четыре таких автомобиля) Сергей и Андрей. Они рассказали, что для полного заряда, которого хватит на 400 км, их машине нужно простоять 6 часов.

Но столько времени Tesla, скорее всего, не понадобится — чтобы спокойно ездить по городу, ей может хватить подзарядки от 20 минут до 2 часов. Пока электромобиль заряжается, можно прогуляться по территории центра, попить кофе, побродить по лесу или попросить у менеджеров «Территории здоровья» экскурсию по реабилитационному центру и поликлинике.

В Барнауле появилась первая бесплатная зарядка для электромобилей и скутеров. Дмитрий Лямзин.

«Мне кажется, это очень крутая инициатива. Думаю, в будущем такая станция должна быть у каждого торгового центра или муниципальной организации», — говорит Сергей.

Помимо Tesla, к станции могут подключаться BMW i3, Chevrolet Bolt EV, Fiat 500e, Mercedes-Benz B-Class Electric, Nissan e-NV200, Renault Kangoo Z.E. и еще с десяток авто с «электросердцем».

Приехать на зарядку можно в любой день недели с 7:00 до 20:00. Для этого нужно просто подъехать к шлагбауму — охрана увидит электромобиль и пропустит на территорию.