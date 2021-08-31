«Потерялись» более 25 тыс. умерших: журналисты указали на нестыковки в статистике по коронавирусу в России

Корреспонденты « МК » усомнились в официальной статистике умерших в России от ковида за июль.

По данным Росстата, их насчитывается 50 тыс. 421. Если же суммировать все показатели региональных оперштабов, выходит 23 тыс. 349 смертей.

Возможно, Росстат использовал уточненные данные с учетом результатов дополнительных исследований, предполагают в СМИ. Однако тревогу вызывает то, что нестыковки не пытаются правдоподобно объяснить.

Вопрос вызывает и то, что третью волну пандемии в стране объявили идущей на убыль, а количество летальных исходов между тем растет. Если руководствоваться принятой в мире 2% смертностью от COVID-19, при текущей заболеваемости на отметке 20 тыс. случаев в день умерших должно быть не более 400, пишет «Росбалт».

Также в статье задается вопрос — учитываются ли в статистике смертности люди, у которых были симптомы коронавируса, но отрицательные тесты. Как в случае с выжившей после пневмонии певицей Максим.

Ранее умершая от ковида двухмесячная девочка после скандала попала в официальную статистику. 29 июля мать ребенка рассказала, что после смерти девочки ей выдали справку, в которой причиной указали пневмонию.

При этом анализ на коронавирус показал положительный результат. Ребенок поступил в больницу с поражением легких на 60% и неделю провел под ИВЛ.

Женщина возмутилась тем, что умершие от коронавируса дети почему-то не попадают в официальную статистику.

История вызвала скандал. В региональном минздраве пояснили, что несмотря на ковид причину смерти установит патологоанатомическая экспертиза.