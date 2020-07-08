«Потом считаем убитых»: доктор-телеведущий предупредил о новых смертельных вирусах из Китая

Главврач столичной больницы № 71, телеведущий Александр Мясников предупредил в интервью « Комсомольской правде », что из Китая могут прийти еще более страшные вирусы, чем COVID-19 и бубонная чума.

Так, Мясников призвал опасаться поступающих сообщений из Китая о новом свином гриппе — вспышка этого заболевания тоже может привести к пандемии «с миллионом смертей».

Кроме того, Мясников предупредил об угрозе птичьего гриппа, поскольку смертность от него составляет 35%.

«Потому что грипп — не коронавирус. Коронавирус тлеет, а грипп — взрыв. А потом считаем убитых», — пояснил он.

Врач выразил мнение, что пандемия коронавируса — учения, показавшие, что «мы вообще беззащитны, ничего не можем, ничего не умеем», пишет Lenta.ru.

Коронавирус. Медик. COVID-19. CC0

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.

«Когда меня спрашивают: «Почему ты ушёл из «кремлевки»?", я всегда улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю Конан Дойля и его «Белый отряд». Там стрелка, бывшего монаха, спросили: «Джон, почему ты ушёл из монастыря?» Джон почесал затылок и ответил: «Вообще-то причин было семь. Первая заключалась в том, что меня оттуда выкинули». Собеседник захохотал и воскликнул: «К чёрту остальные шесть!»», — написал Мясников в своей книге «О самом главном».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.