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Здоровье

Повторная вакинация от ковида стартовала в России

В российских регионах началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции и вакцинация перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями Минздрава, сообщает «Интерфакс».

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Повторная вакцинация в России будет производиться через шесть месяцев после первичной, пока уровень коллективного иммунитета не будет достигнут 60% от численности взрослого населения.

Первичную прививку следует получать через шесть месяцев после перенесенного заболевания коронавирусом.

После достижения Россией уровня коллективного иммунитета вакцинация должна осуществляться в «рутинном» плановом порядке — повторно прививаться в этом случае нужно будет спустя 12 месяцев после первой прививки.

Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов, заявили в министерстве.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не дала «добро» ни одной российской вакцине от коронавируса. Также ВОЗ выявила нарушения на производстве вакцины «Спутник V» на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе.

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