Появилась новая версия происхождения «короны»

К появлению коронавируса SARS-CoV-2 могла привести торговля животными в Китае — к такой новой версии происхождения болезни склоняются эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Bloomberg.

Ученые заметили сходства коронавируса с вирусом, который приводит к тяжелому острому респираторному синдрому (ТОРС). Переносчиками ТОРС являются летучие мыши, но небольшие млекопитающие превратились в посредников по его передаче человеку.

В международной организации, однако, пока считают эти выводы «далеко не окончательными». По всей вероятности, их включат в доклад делегации ВОЗ, которая выясняла происхождение нового вируса в китайском городе Ухань.

Публикация документа назначена на эту неделю, пишет «Росбалт».

«Для нового коронавируса мог существовать тот же путь, каким возник ТОРС», — заявил участвовавший в миссии ВОЗ на «родину коронавируса» британский биолог Питер Дасзак.

Эксперты ВОЗ работали в Ухане, где в конце 2019 года впервые произошла вспышка неизвестного тогда вируса, две недели.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавирусной инфекции.