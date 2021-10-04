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Здоровье

Появился российский аппарат дистанционного подавления ковида

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия для аппарата дистанционного электромагнитного подавления вирусов «Тор» российской разработки, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Прибор не имеет аналогов в мире. Полторы недели назад он получил регудостоверение как медицинское изделие. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией», — сказал Шпак на форуме «Микроэлектроника 2021».

Информация об аппарате «Тор» размещена в разделе разработок на сайте АО «Концерн Гранит».

Разработчик утверждает — прибор при включении в сеть образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению, пишет «Интерфакс».

Ранее Специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали вакцину на основе помидора.

Помидор.
Помидор.
СС0.

«Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает „вакцинированный помидор“, он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела», — рассказал один из исследователей.

Ученые работают над проектом с января этого года.

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