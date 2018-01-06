Здоровье

Пожилая женщина умерла в больнице Петербурга после пятичасового ожидания врача

Вчера, 19:28.
Здоровье

5 января в Санкт-Петербурге в больнице №15 умерла 80-летняя женщина. Она три часа провела в приемном покое, затем еще два часа ждала врача, но не дождалась, сообщает 78.ru. Позже пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила, что по данному факту проводится доследственная проверка. 

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото : Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

Подробности произошедшего 78.ru рассказал внук умершей женщины. 

Пенсионерке стало плохо около двух часов дня. "Я понял, что у бабушки предынсультное состояние и сразу же вызвал "скорую". Мы вместе поехали в больницу на Авангардной. Около трех часов мы просидели в приемном отделении, после чего ее определили в неврологическое отделение, а не в реанимацию. Находясь в палате, она почувствовала ещё и боли в груди", —рассказал внук.

По словам молодого человека, он обратился за помощью к медикам, однако его попросили подождать. Он сообщил, что с 14:00 до 19:00 к бабушке подошли два раза медсестры, чтобы измерить давление и дать валидол. Врач так и не подошел. Затем внука попросили покинуть больницу, а через некоторое время ему позвонили и сообщили, что бабушка умерла.

Новость вызвала резонанс в федеральных СМИ. На нее отреагировали и в следкоме. По факту смерти женщины проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

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