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Здоровье

Познер «отправил» в вольер всех отрицающих коронавирус

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал отрицающих коронавирус людей. Они вредят не только своему здоровью, но и окружающим, считает журналист.

Владимир Познер.
Владимир Познер.
pozneronline.ru

Телеведущий предложил жить в вольере тем, кто отрицает пандемию.

«Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их», — поделился журналист.

По мнению Познера, отказывающиеся соблюдать коронавирусные ограничения могут быть возможными источниками болезни. Телеведущий считает, что таких людей необходимо наказывать.

Говоря о СOVID-диссидентах, журналист вспомнил анекдот про американского фермера, который отрицал существование жирафов. А когда ему показали этих животных в вольере, герой анекдота все равно заявил, что их не существует.

Познер сравнил отрицающих коронавирус с этим фермером. Он подчеркнул — из-за отказа признавать существование жирафа никому не будет «ни холодно, ни жарко», пишет News.ru. В случае с коронавирусной инфекцией могут пострадать многие люди.

«Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — написал журналист на своем сайте.

Свобода слова

В апреле Владимир Познер предложил ограничить свободу слова для COVID-19-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с новым заболеванием.

Познер добавил — многие с ним не согласятся, но он все равно уверен в своей правоте.

Без свободы слова не может быть демократии, но свобода слова предполагает большую ответственность, заявил тележурналист.

Сейчас, по его словам, противники принимаемых мер по борьбе с COVID-19 причиняют вред, так как их позицию могут принять «потерянные, растерянные люди». Различные мнения, которые свободно высказывают разные эксперты, добавил журналист, могут оказать влияние на растерявшихся в сложившейся ситуации людей.

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