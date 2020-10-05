Познер «отправил» в вольер всех отрицающих коронавирус

Телеведущий предложил жить в вольере тем, кто отрицает пандемию.
«Если властями принимаются решения о самоизоляции — я это принимаю. Если принимаются решения о необходимости носить маску и перчатки — я ношу их», — поделился журналист.
По мнению Познера, отказывающиеся соблюдать коронавирусные ограничения могут быть возможными источниками болезни. Телеведущий считает, что таких людей необходимо наказывать.
Говоря о СOVID-диссидентах, журналист вспомнил анекдот про американского фермера, который отрицал существование жирафов. А когда ему показали этих животных в вольере, герой анекдота все равно заявил, что их не существует.
Познер сравнил отрицающих коронавирус с этим фермером. Он подчеркнул — из-за отказа признавать существование жирафа никому не будет «ни холодно, ни жарко», пишет News.ru. В случае с коронавирусной инфекцией могут пострадать многие люди.
«Я предложил бы COVID-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — написал журналист на своем сайте.
Свобода слова
В апреле Владимир Познер предложил ограничить свободу слова для COVID-19-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с новым заболеванием.
Познер добавил — многие с ним не согласятся, но он все равно уверен в своей правоте.
Без свободы слова не может быть демократии, но свобода слова предполагает большую ответственность, заявил тележурналист.
Сейчас, по его словам, противники принимаемых мер по борьбе с COVID-19 причиняют вред, так как их позицию могут принять «потерянные, растерянные люди». Различные мнения, которые свободно высказывают разные эксперты, добавил журналист, могут оказать влияние на растерявшихся в сложившейся ситуации людей.