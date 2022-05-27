«Практически не могу ходить»: Малышева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Знаменитость ощущает сильную боль в суставе и, по ее словам, еле ходит. С этим неприятным симптомом она обратилась в свою клинику.
«Готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить», — поделилась Малышева.
Как уточняет «7 дней.ру», медики установили причину недомогания. Они оперативно помогли и поставили обезболивающий укол Елене Малышевой.
ОСН также отмечает, что в последнее время телеведущая все чаще страдает от проблем со здоровьем.
Ранее стало известно, что Малышева улетела в США на фоне слухов о закрытии шоу «Жить здорово».