«Правильное движение лечит». Как в Барнауле помогают людям с заболеваниями спины и суставов без лекарств и операций

Остеохондрозы, артрозы и ноющие боли в суставах — все это мешает жить полноценной жизнью. Но прибегать к лекарствам вредно и дорого, а к операциям — страшно. В центре доктора Бубновского предлагают лечение без медикаментов и хирургического вмешательства по уникальной методике доктора Сергея Бубновского.

Молодые «бабушки» и «дедушки»

Большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата с каждым годом молодеет, уверен Максим Панов, главный врач барнаульского центра. Теперь от болей в спине и суставов страдают 20-летние парни и девушки. И виной этому — малоподвижный образ жизни.

К сожалению, все больше молодых пациентов приходят к нам в состоянии «руины». Они все меньше двигаются и почти всегда сидят за компьютером: сначала на работе, потом дома, — рассказывает Максим Панов. — И организм за ненадобностью отключает их мышцы. В результате — полная гиподинамия, а за ней — болезни опорно-двигательного аппарата.

Однако при первых признаках боли многие люди предпочитают лечь на диван, выпить обезболивающее и надеяться, что все пройдет. Это чревато нарушениями других систем организма. Поэтому в центре доктора Бубновского врачи делают акцент на общем укреплении организма, отмечает главврач центра.

В центре Бубновского не используют лекарства и не прибегают к хирургическому вмешательству. Врачи применяют уникальные разработки и методики доктора медицинских наук Сергея Бубновского, которые помогают функционально восстановить костно-мышечную систему.

Врачи составляют для каждого индивидуальный план лечения. Фото: Анна Зайкова.

Лечить движением

В основе лечения в центре лежит метод кинезитерапии. Это одно из основных средств реабилитации, базирующееся на том, что движения тела помогают обновить, улучшить и сохранить функциональное состояние костей и мышц, сердечно-сосудистой и других систем организма. Сергей Бубновский составил авторскую программу упражнений, опираясь на знания медицины. Главный его девиз: «Правильное движение лечит, а неправильное — калечит».

Доктор Бубновский разработал специальные тренажеры. Они позволяют выполнять упражнения без осевой нагрузки на позвоночник и суставы, благодаря чему пациенты могут начать вновь двигаться без боли. Только на одном тренажере можно выполнить до 100 разных упражнений.

Эффективность метода доктора Бубновского подтверждают более миллиона пациентов, которые проходили лечение в центрах по всей России и за рубежом. В нашем городе благодаря его методике вылечились более 6 тыс. пациентов с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата за 12 лет работы центра.

Разработки и методики доктора Бубновского помогают функционально восстановить костно-мышечную систему. Фото: Анна Зайкова.

Приходи ко мне лечиться

Пациенты обращаются в центр Бубновского с остеохондрозами, артрозами, межпозвоночными грыжами. Люди приходят после компрессионных переломов позвоночника и костей таза, а также после эндопротезирования крупных суставов (тазобедренного, коленного, плечевого), операций на сердце, инфарктов и инсультов.

Дополнительно специалисты помогают женщинам с опущением внутренних органов и будущим мамам. А также детям с нарушениями осанки, сколиозом разной степени и плоскостопием.

Общих комплексов упражнений нет, — отмечает Максим Панов. — Нет одинаковых пациентов, есть одинаковые диагнозы. И при одном и том же заболевании каждый человек будет чувствовать себя по-разному. Поэтому врачи составляют для каждого индивидуальный план лечения.

Программа включает в себя занятия на реабилитационном оборудовании, регулярные наблюдения у врача, а также сеансы массажа, физиотерапии и бальнео­терапии по необходимости.

На первой консультации врач собирает полный анамнез пациента, учитывая его образ жизни, сопутствующие заболевания, режим питания. Во время приема специалист проводит миофасциальную диагностику, которая позволяет оценить состояние костно-мышечного аппарата. Затем, вместе с инструктором, пациент проходит тестирование на многофункциональных тренажерах Бубновского.

После всех тестов врач подводит итоги и составляет программу выздоровления с учетом всех особенностей здоровья человека.

Лечение в центре доктора Бубновского помогает и взрослым, и детям. Сегодня самому молодому пациенту центра — 8 лет, а самому взрослому — 87 лет. Последний, по словам директора, подтягивается на турниках не хуже молодых.

Центр доктора Бубновского. Фото: Анна Зайкова.

Ждем вас по адресу:

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 124.

Предварительная запись:

8 (3852) 53-24-88, 8 (964) 603-24-88.

bubnovsky.org/barnaul

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Самое важное - в нашем Telegram-канале