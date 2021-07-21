Алтайский край получит еще 1,9 млрд рублей на укрепление медицины и борьбу с коронавирусом

Алтайский край получит из Москвы 1,897 млрд рублей. Это значительно больше, чем некоторые другие сибирские регионы.
Например, Красноярскому краю выделено около 1,2 млрд рублей, Новосибирской области — 1,24 млрд, а Кузбассу — всего 708 млн.
Как говорится в пояснительной записке к документу, деньги выделены на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, как плановой, так и антикоронавирусной.
Михаил Мишустин,
председатель правительства РФ:
Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.
В настоящее время Алтайский край входит в число регионов, где резко растет заболеваемость COVID-19. 21 июля был установлен суточный антирекорд — 273 новых случая инфекции.
18 пациентов ковидных госпиталей скончались.