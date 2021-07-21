Алтайский край получит еще 1,9 млрд рублей на укрепление медицины и борьбу с коронавирусом

Правительство России направило в регионы на борьбу с коронавирусом еще 85 млрд рублей. Алтайский край вошел в группу регионов, которые получат внушительный объем поддержки, что объясняется растущим числом больных пациентов. Документ уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Алтайский край получит из Москвы 1,897 млрд рублей. Это значительно больше, чем некоторые другие сибирские регионы.

Например, Красноярскому краю выделено около 1,2 млрд рублей, Новосибирской области — 1,24 млрд, а Кузбассу — всего 708 млн.

Как говорится в пояснительной записке к документу, деньги выделены на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, как плановой, так и антикоронавирусной.

Михаил Мишустин,

председатель правительства РФ:

Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.

В настоящее время Алтайский край входит в число регионов, где резко растет заболеваемость COVID-19. 21 июля был установлен суточный антирекорд — 273 новых случая инфекции.

18 пациентов ковидных госпиталей скончались.