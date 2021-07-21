+273. Алтайский край продолжает устанавливать ковидные антирекорды

В Алтайском крае за стуки подтвердилось 273 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровело 88 человек, 18 пациентов скончались, сообщил 21 июля оперштаб.

Рекорд годичной давности (+246) в Алтайском крае обновился 11 июля и с тех пор прирост продолжает набирать обороты.

В тяжелом состоянии находятся 712 (+1 за сутки) человек, 210 (+9 за сутки) из них на аппаратах ИВЛ.

В резервном фонде 824 коечных места.

Общее число заболевших в регионе достигло 59 364 человек, в том числе 4 008 детей. Выздоровели всего 48 134 человека, умерло 3 749 пациентов.

Новые случаи