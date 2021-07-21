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Жизнь

+273. Алтайский край продолжает устанавливать ковидные антирекорды

В Алтайском крае за стуки подтвердилось 273 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровело 88 человек, 18 пациентов скончались, сообщил 21 июля оперштаб.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Рекорд годичной давности (+246) в Алтайском крае обновился 11 июля и с тех пор прирост продолжает набирать обороты.

В тяжелом состоянии находятся 712 (+1 за сутки) человек, 210 (+9 за сутки) из них на аппаратах ИВЛ.

В резервном фонде 824 коечных места.

Общее число заболевших в регионе достигло 59 364 человек, в том числе 4 008 детей. Выздоровели всего 48 134 человека, умерло 3 749 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 105,
  • Бийск — 28,
  • Рубцовск — 21,
  • Новоалтайск, Славгород — по 13 заболевших,
  • Заринск, Камень-на-Оби — по 10 заболевших,
  • Алейск — 9,
  • Бийский, Калманский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы — по 7 заболевших,
  • Усть-Калманский район — 6,
  • Тальменский район — 5,
  • Алейский, Зональный, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
  • Каменский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Крутихинский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших,
  • Солонешенский, Троицкий, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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