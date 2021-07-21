+273. Алтайский край продолжает устанавливать ковидные антирекорды

Рекорд годичной давности (+246) в Алтайском крае обновился 11 июля и с тех пор прирост продолжает набирать обороты.
В тяжелом состоянии находятся 712 (+1 за сутки) человек, 210 (+9 за сутки) из них на аппаратах ИВЛ.
В резервном фонде 824 коечных места.
Общее число заболевших в регионе достигло 59 364 человек, в том числе 4 008 детей. Выздоровели всего 48 134 человека, умерло 3 749 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 105,
- Бийск — 28,
- Рубцовск — 21,
- Новоалтайск, Славгород — по 13 заболевших,
- Заринск, Камень-на-Оби — по 10 заболевших,
- Алейск — 9,
- Бийский, Калманский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы — по 7 заболевших,
- Усть-Калманский район — 6,
- Тальменский район — 5,
- Алейский, Зональный, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
- Каменский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Крутихинский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших,
- Солонешенский, Троицкий, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.