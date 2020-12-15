Правительство выделило Алтайскому краю новые деньги на ковидные лекарства

Кабинет министров выделил Алтайскому краю еще 48,1 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Это следует из распоряжения правительства РФ № 3300-р от 12 декабря, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В Алтайском крае началась бесплатная выдача лекарств от коронавируса.

Как сообщает «Медицинский вестник», в целом правительство выделило регионам еще свыше 2,78 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом, проходящим лечение на дому под наблюдением врачей.

Необходимые препараты им выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

Из новой суммы самые большие объемы уйдут в Московскую область (159,6 млн руб.), Санкт-Петербург (112,2 млн) и Краснодарский край (117,9 млн).

Алтайскому краю выделено 48,16 млн рублей.

Правительство России. Правительство России , vk.com/gov

В ноябре на эти же цели правительство выделило регионам более 5 млрд рублей, в том числе Алтайскому краю — 87 млн.

Ранее минздрав края сообщал, что бесплатными лекарствами в регионе обеспечат чуть более 20 тыс. человек. Их начали выдавать с 1 декабря.