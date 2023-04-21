«Преднизолон Эльфа» изымают из российских больниц

Об этом сообщили сотрудники Росздравнадзора.

Речь идет о лекарстве «Преднизолон Эльфа» индийского производства.

Объем отбракованной продукции составил более 40 тыс. упаковок, препарат успел попасть в государственные медорганизации, указывают «Известия».

Ранее о ситуации с запасом лекарств рассказал министр Мурашко.

По его словам, каждый период подготовки к осеннее-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов и прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа. Актуальной также остается и коронавирусная инфекция.

Он отмечает, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддержание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на четыре месяца.