21 апреля
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Здоровье

«Преднизолон Эльфа» изымают из российских больниц

Три серии гормонального препарата «Преднизолон» широкого спектра действия будут изъяты из оборота.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Об этом сообщили сотрудники Росздравнадзора.

Речь идет о лекарстве «Преднизолон Эльфа» индийского производства.

Объем отбракованной продукции составил более 40 тыс. упаковок, препарат успел попасть в государственные медорганизации, указывают «Известия».

Ранее о ситуации с запасом лекарств рассказал министр Мурашко.

По его словам, каждый период подготовки к осеннее-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов и прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа. Актуальной также остается и коронавирусная инфекция.

Он отмечает, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддержание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на четыре месяца.

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