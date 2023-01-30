30 января
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Здоровье

О ситуации с запасом лекарств рассказал министр Мурашко

Запаса лекарств в медучреждениях во время сезонного подъема заболеваемости хватит на четыре месяца, сообщает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Лекарства.
Лекарства.
СС0

По его словам, каждый период подготовки к осеннее-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов и прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа. Актуальной также остается и коронавирусная инфекция.

Он отмечает, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддержание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на четыре месяца.

«То, что касается аптечной сети, коммерческой сети, в среднем аптечные складские запасы формируются в пределах 2-х месячной потребности, в зависимости от мощности аптеки», — уточняет Мурашко.

Министр заключил, что нужно разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада.

Ранее о задержках в доставке лекарств в аптеки предупредили россиян.

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