О ситуации с запасом лекарств рассказал министр Мурашко

По его словам, каждый период подготовки к осеннее-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов и прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа. Актуальной также остается и коронавирусная инфекция.
Он отмечает, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддержание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на четыре месяца.
«То, что касается аптечной сети, коммерческой сети, в среднем аптечные складские запасы формируются в пределах 2-х месячной потребности, в зависимости от мощности аптеки», — уточняет Мурашко.
Министр заключил, что нужно разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада.
Ранее о задержках в доставке лекарств в аптеки предупредили россиян.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!