Представитель Кремля попросил уничтожить гаджет после съемки Путина в инфекционной больнице

Видео с их разговором опубликовал в своей группе ВКонтакте РЕН ТВ. По данным «Ленты.ру», такой телефон стоит от 15 до 20 тыс. рублей.
«По Telegram отправите, там один только контакт — написано „Дима“, телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — сказал сотруднице больницы Песков.
Такое решение он объяснил нехваткой времени на обработку девайса, пишет znak.com.
Комментаторы отреагировали мгновенно и посоветовали в таком случае уничтожить все камеры, которыми снималось происходящее в инфекционной больнице.
Многие СМИ написали, что что телефон похож на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. В интернет-магазинах цена первой модели превышает 15 тыс. рублей, второй — 20 тыс. рублей.
24 марта Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.