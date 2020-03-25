Представитель Кремля попросил уничтожить гаджет после съемки Путина в инфекционной больнице

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудницу инфекционной больницы в Коммунарке снять на телефон приехавшего в учреждение Владимира Путина, а потом уничтожить устройство.

Видео с их разговором опубликовал в своей группе ВКонтакте РЕН ТВ. По данным «Ленты.ру», такой телефон стоит от 15 до 20 тыс. рублей.

«По Telegram отправите, там один только контакт — написано „Дима“, телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — сказал сотруднице больницы Песков.

Такое решение он объяснил нехваткой времени на обработку девайса, пишет znak.com.

Комментаторы отреагировали мгновенно и посоветовали в таком случае уничтожить все камеры, которыми снималось происходящее в инфекционной больнице.

Многие СМИ написали, что что телефон похож на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. В интернет-магазинах цена первой модели превышает 15 тыс. рублей, второй — 20 тыс. рублей.

24 марта Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.