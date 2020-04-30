Представитель Кремля предупредил о высоком риске второй волны Covid-19

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить такой план к 5 мая, пишет «РГ».
«Поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная — кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», — заметил Песков.
России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария», уверен пресс-секретарь главы государства. И все потому, что «вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных».
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о существенном снижении заболевших Covid-19 — в 3,5 раза. Но любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за коронавируса может привести Россию к исходной точке.