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Здоровье

Представитель Кремля предупредил о высоком риске второй волны Covid-19

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить такой план к 5 мая, пишет «РГ».

«Поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная — кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно», — заметил Песков.

России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария», уверен пресс-секретарь главы государства. И все потому, что «вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных».

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о существенном снижении заболевших Covid-19 — в 3,5 раза. Но любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за коронавируса может привести Россию к исходной точке.

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