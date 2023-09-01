1 сентября
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Здоровье

Предупреждение: радиоактивные кабаны появились в лесу и угрожают здоровью людей. Но есть нюанс

Исследователи предупредили — дикие кабаны, обитающие в лесах, несут угрозу для здоровья людей.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

И потребление мяса которых в пищу этих животных представляет угрозу из-за высокого уровня радиации, указывает Lenta.ru.

Речь идет о кабанах, которые носятся по зарослям Германии.

В популяции диких кабанов на юге Германии содержится чрезвычайно высокий уровень радиоактивного цезия.

Но многолетние исследования показали — мировые ядерные испытания внесли опасный "вклад" в загрязнения диких кабанов. Хотя до этого считалось, что причиной засилья радиоактивных животных — катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Ранее озверевшие кабаны бросились ворочать 100-килограммовые булыжники и попали на видео.

У диких свиней не случайно спортивная фигура — ведь вся их жизнь сопряжена с постоянными физическими нагрузками. В природе им приходится выживать. Одна из основных задач — пропитание.

Сильная шейная мускулатура и подвижный жилистый пятачок позволяют кабанам в поисках пищи переворачивать камни весом до 100 кг.

Между тем кабаны чувствуют себя великолепно не только на территории области, но и в культурной столице, указывает "Фонтанка". Также на видео сняли стадо мохнатых кабанов, которые гурьбой неслись по снегу. Кабаны неслись целеустремленно, иногда останавливаясь — услышав звук дрона.

А стая голодных кабанов забрела в российский город. Известен случай, дикие кабаны напали на популярную певицу и уволокли в лес ее телефон. И кабан укусил полицейского в жилом районе Гонконга.

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