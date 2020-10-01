Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 октября 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Пресс-секретарь Путина признался, что ходил в кинотеатр с детьми без маски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он посещал киносеанс с детьми без маски.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадр из интервью.

По его словам, в зале никто не носит средства индивидуальной защиты, пишет «Интерфакс».

«Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — добавил он.

В мае Дмитрий Песков сам заразился коронавирусной инфекцией. Находился на лечении вместе с женой Татьяной Навкой в инфекционном центре в Коммунарке. Фигуристка перенесла заболевание в более легкой форме, а Пескову пришлось тяжелее, но 25 мая он преодолел коварную инфекцию, был выписан из больницы и начал работать в домашнем режиме.

Он тогда признался: «Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить».

Политик за время болезни похудел и отрастил бороду.

Контролеры

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что контролеры в кинотеатрах должны проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, пишет bfm.ru. При этом зрителей без масок следует выводить из зала, уверена Андреева.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость