Пресс-секретарь Путина признался, что ходил в кинотеатр с детьми без маски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что он посещал киносеанс с детьми без маски.

По его словам, в зале никто не носит средства индивидуальной защиты, пишет «Интерфакс».

«Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо», — добавил он.

В мае Дмитрий Песков сам заразился коронавирусной инфекцией. Находился на лечении вместе с женой Татьяной Навкой в инфекционном центре в Коммунарке. Фигуристка перенесла заболевание в более легкой форме, а Пескову пришлось тяжелее, но 25 мая он преодолел коварную инфекцию, был выписан из больницы и начал работать в домашнем режиме.

Он тогда признался: «Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить».

Политик за время болезни похудел и отрастил бороду.

Контролеры

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что контролеры в кинотеатрах должны проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, пишет bfm.ru. При этом зрителей без масок следует выводить из зала, уверена Андреева.