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Здоровье

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусной инфекцией (обновлено)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Да, я заболел. Лечусь», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.

Вместе с Песковым госпитализирована и его супруга Татьяна Навка.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сказала Навка Daily Storm.

В апреле журналисты заметили, что Песков носит на пиджаке бейдж — «блокатор вирусов» — эффективность которых научно не доказана. Чиновник заверил, что сам купил его в аптеке, пишет zona.media.

В последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля. В тот день прошло совещание, на котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил президенту РФ Владимиру Путину, что заразился коронавирусом.

Большая часть сотрудников администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента РФ, ежедневно сдают тест на COVID-19.

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