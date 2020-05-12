Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусной инфекцией (обновлено)

«Да, я заболел. Лечусь», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.

Вместе с Песковым госпитализирована и его супруга Татьяна Навка.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — сказала Навка Daily Storm.