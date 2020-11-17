Причины облысения при COVID-19 выяснили медики

Врач-трихолог Георгий Абрамов рассказал радио Sputnik , почему коронавирус может приводить к выпадению волос на голове и лице.

Абрамов отметил, что влияние коронавируса на организм не изучено и к выпадению волос инфекция, скорее всего, имеет опосредованное отношение.

Предположительно, все дело в стрессе, который неразрывно связан с пандемией.

«Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс. Когда мы говорим про стресс, то надо понимать, что поход на работу, где начальник дурак — это не стресс, это обычная нормальная жизнь. Стресс выходит за рамки совсем уже очень далеко. Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно», — объяснил врач.

Он также подчеркнул, что выпадение волос из-за коронавируса можно остановить, если вовремя обратиться к нужному врачу.

«Суть в том, что если в организме запустился процесс, когда иммунитет против хозяина, то сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов. Говорить, что выпадение волос не волнует, это не понимать суть. Это должно волновать. Если у мужчины на бороде или голове начали выпадать волосы, надо идти не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу», — посоветовал Абрамов.

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