Восстановить легкие после COVID-19 можно несколькими способами и желанием

Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала « Аргументам и фактам », как восстановить легкие после коронавирусной инфекции.

Паршина заверила, что ускорить восстановление можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных дыхательных тренажеров.

При этом, предупредила она, упражнения необходимо проводить регулярно и несколько раз в день.

«Дыхательную гимнастику можно проводить в положение лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус», — объяснила медик.

Также для лечения дыхательной недостаточности можно проводить ингаляции термическим гелиоксом (нагретые до высокой температуры гелий-кислородные смеси), но только под наблюдением врача.

Легкие. СС0

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко предупредил, что пока легкие не восстановились, человеку будет сложно — ощутит повышенную утомляемость, не сможет выполнять большой объем физических нагрузок.

«Требуется время на восстановление, не все так просто с обратимостью после воспалительных процессов, даже если мы говорим про обычную бактериальную пневмонию или пневмонию после гриппа. Изменения на стадии рассасывания очага воспаления все равно какой-то длительный период времени сохраняются на стадии легочного фиброза. Он проходит не так быстро — может быть обратное развитие от полугода до двух лет», — разъяснил врач.

Так что, успокоили медики, легочная ткань после перенесенного заболевания восстанавливается — это только вопрос времени и личного желания.

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