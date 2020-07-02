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Здоровье

Приграничный с Алтаем Казахстан закрывают на повторный карантин. Президент обратится к нации

Власти Казахстана представили план введения карантина из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Ограничения введут с 5 июля, пишет ТАСС.

По словам президента страны Касыма-Жомарта Токаева, карантин будет введен на 14 дней. Этот срок может быть продлен. Глава Минздрава Казахстана выступит с разъяснениями 2 июля, добавил Токаев.

«Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — говорил Токаев.

«Сейчас, по крайней мере, в Алма-Ате, в Нур-Султане ситуация такая, что больничных коек уже почти не хватает. Если такими же темпами каждый раз будет происходить, то понятно, что никакая медицина это не выдержит. И сейчас надо принципиально какое-то решение принимать. Скорее всего, наверное, это будет 50 на 50. Потому что есть ощущение, что такой тотальный карантин, который был, скажем, в марте, в апреле, наверное, страна не выдержит», — считает Айдос Саримов, казахстанский политолог.

Елбасы

Две недели назад, в середине июня, диагноз COVID-19 поставили первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В пресс-службе лидера нации тогда заявили, что повода для беспокойства нет и он продолжает работать дистанционно. Об изменениях в состоянии здоровья первого президента РК с тех пор не сообщалось.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения, пишет bfm.ru. В последнее время эпидемическая ситуация стала ухудшаться.

Замуровали

В марте в Караганде «замуровали» жильцов подъезда дома, где обнаружили очаг коронавируса. Сотрудники специальной службы навесили замок на входную дверь, заблокировав людей на 14 дней.

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