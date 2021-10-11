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Здоровье

Приостановлены огневые испытания ракетных двигателей, кислород направят в госпитали

До конца месяца приостановлены испытания ракетных двигателей на воронежском КБ «Химавтоматики».

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Это делается для экономии кислорода, необходимого для лечения больных, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — написал он.

Только это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

В августе глава корпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» вот уже три месяца передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям.

Ранее правительство РФ направило более 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов.

В их числе — Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан, перечислили на сайте правительства.

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