+232. Прирост больных COVID-19 в Алтайском крае приближается к июльским рекордам

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли шесть человек с подтвержденным COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 554 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 153.

Минздрав края развернул 5913 коек, свободными остаются 1629.

Новые случаи

Барнаул — 65,

Бийск — 39,

Рубцовск — 24,

Тальменский район — 11,

Новоалтайск — 7

Завьяловский , Солонешенский , Топчихинский районы — по 6 заболевших,

Солонешенский Топчихинский районы — по 6 заболевших, Заринск , Славгород , Павловский , Петропавловский , Тюменцевский районы — по 5 заболевших,

Славгород Павловский Петропавловский Тюменцевский районы — по 5 заболевших, Благовещенский , Калманский , Михайловский , Смоленский , Табунский районы — по 4 заболевших,

Калманский Михайловский Смоленский Табунский районы — по 4 заболевших, Белокуриха , Алтайский , Косихинский , Кулундинский , Усть-Пристанский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Алтайский Косихинский Кулундинский Усть-Пристанский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Первомайский , Поспелихинский районы — по 2 заболевших,

Поспелихинский районы — по 2 заболевших, Бурлинский район — 1.

Всего с начала пандемии на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследованы 790 883 человека.

Алтайский край по-прежнему входит в тройку регионов Сибири, где за неделю регистрируется наибольшее число инфицированных COVID-19 жителей. С 14 по 20 ноября коронавирус в крае подхватили 1649 человек. Больше зафиксировано было только в Красноярском крае (2316 человек) и Иркутской области (1832 человека).