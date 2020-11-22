+232. Прирост больных COVID-19 в Алтайском крае приближается к июльским рекордам

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 554 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 153.
Минздрав края развернул 5913 коек, свободными остаются 1629.
Новые случаи
- Барнаул — 65,
- Бийск — 39,
- Рубцовск — 24,
- Тальменский район — 11,
- Новоалтайск — 7
- Завьяловский, Солонешенский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
- Заринск, Славгород, Павловский, Петропавловский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
- Благовещенский, Калманский, Михайловский, Смоленский, Табунский районы — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Кулундинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Первомайский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский район — 1.
Всего с начала пандемии на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследованы 790 883 человека.
Алтайский край по-прежнему входит в тройку регионов Сибири, где за неделю регистрируется наибольшее число инфицированных COVID-19 жителей. С 14 по 20 ноября коронавирус в крае подхватили 1649 человек. Больше зафиксировано было только в Красноярском крае (2316 человек) и Иркутской области (1832 человека).