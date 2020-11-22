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Здоровье

+232. Прирост больных COVID-19 в Алтайском крае приближается к июльским рекордам

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли шесть человек с подтвержденным COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

В ковидных госпиталях продолжают находиться в тяжелом состоянии 554 пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 153.

Минздрав края развернул 5913 коек, свободными остаются 1629.

Новые случаи

  • Барнаул — 65,
  • Бийск — 39,
  • Рубцовск — 24,
  • Тальменский район — 11,
  • Новоалтайск — 7
  • Завьяловский, Солонешенский, Топчихинский районы — по 6 заболевших,
  • Заринск, Славгород, Павловский, Петропавловский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
  • Благовещенский, Калманский, Михайловский, Смоленский, Табунский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Кулундинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Первомайский, Поспелихинский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский район — 1.

Всего с начала пандемии на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследованы 790 883 человека.

Алтайский край по-прежнему входит в тройку регионов Сибири, где за неделю регистрируется наибольшее число инфицированных COVID-19 жителей. С 14 по 20 ноября коронавирус в крае подхватили 1649 человек. Больше зафиксировано было только в Красноярском крае (2316 человек) и Иркутской области (1832 человека).

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