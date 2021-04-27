Привиться или переболеть? Врач ответил на вопрос, порождающий массу споров и мифов

Явися отметил, что побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями от болезни, а аргументы противников об осложнениях и связи прививок с аутизмом — всего лишь мифы.

«Побочные реакции после прививки возникают крайне редко и проходят в течение нескольких дней. Это может быть слабость, повышение температуры тела, болезненность в месте укола. Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и ее последствиями», — подчеркнул он.

Уменьшить риск осложнений можно при соблюдении здорового образа жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки. Также следует отказаться от тяжелых физнагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение двух-трех дней после вакцинации.

По словам медика, многие люди отказываются от вакцинации из-за недостаточной информированности, а также из-за влияния противников прививок.

Явися, развенчивая различные мифы, отметил, что заболеть от прививки все-таки можно, но только в легкой форме и при введении живых вакцин, содержащих ослабленный вирус, таких как корь и краснуха.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Медик подчеркнул, что не существует никакой связи между прививками и аутизмом: «Ранняя симптоматика аутизма может совпасть с прививкой по возрасту, но она в любом случае появилась бы до трех лет».

«Нужно ли взрослым вакцинироваться? Конечно да. Многие вакцины требуют ревакцинации — так, от гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы», — ответил Явися на вопрос.

Если человек сомневается, чем конкретно он переболел в детстве, следует сделать спецанализ крови, который выявит, какие инфекционные агенты знакомы иммунной системе и против кого она выработала защиту.

Явися напомнил, что при необходимости врачи разрабатывают индивидуальный план прививок, учитывающий особенности организма каждого пациента.

Ранее мэрия Новосибирска скрупулезно перечислила все побочные эффекты, созвав народ на вакцинацию от коронавируса.