Мэрия Новосибирска скрупулезно перечислила все побочные эффекты, созвав народ на вакцинацию

Власти Новосибирска напомнили жителям о двух вещах — массовой вакцинации и различных побочных эффектах, которые могут возникнуть после укола.

Чиновники напомнили, что в городе продолжают массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции. Используют препарат «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

«Комбинированную векторную вакцину вводят в прививочном кабинете поликлиник после осмотра медицинским сотрудником по предварительной записи. Прививку делают двукратно с интервалом в 21 день», — отметили в мэрии.

Побочным эффектам посвятили большую часть обращения. Они бывают разные — преимущественно легкой или средней степени выраженности.

Причем, как проинструктировали новосибирцев, «эффекты» могут развиваться на первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение трех последующих дней.

Головная боль СС0

«Чаще других могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные реакции (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность)», — предупредили в мэрии.

Также столкнуться можно с более редкими проявлениями — тошнота, диспепсия, снижение аппетита. Иногда происходит увеличение регионарных лимфоузлов.

У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций и кратковременное повышение уровня печеночных ферментов в сыворотке крови.

Ранее омская медсестра рассказала, что после вакцинации у нее начались маленькие панические атаки.

Кстати, для справки: накануне главный эпидемиолог Алтайского края рассказала, есть ли осложнения после прививки от COVID-19.