После вакцинации у сибирской медсестры начались маленькие панические атаки

Две омские медсестры рассказали « Город55 » о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19 «сывороткой» из пробной партии.

9 декабря в Омскую область доставили первую крупную партию вакцины «Гам-Ковид-вак» («Спутник V») — 600 доз для медиков, педагогов и соцработников.

При этом некоторых привили еще в октябре из небольшой пробной партии. О личном опыте рассказали две медсестры БСМП-2.

«Екатерина и Наталья делали прививки в первых и двадцатых числах октября: вакцинация проходит в два этапа, интервал между двумя инъекциями должен составлять ровно 21 день. Обе медсестры рассказали, что вакцинацию предложили всему коллективу, но из отделения на нее попали всего три человека», — отмечает издание.

Многие отсеялись из-за сезонных прививок от гриппа, еще часть — из-за хронических заболеваний или противопоказаний.

Не обошлось и без скептиков. Екатерина рассказала, что те, кто повзрослее, больше доверяют вакцине, а сомневаются те, кто помоложе.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина. CC0 , unsplash.com

После вакцинации Екатерина вообще не почувствовала на себе никаких эффектов: «Прошло безболезненно, у меня ни первая, ни вторая инъекция не дала „побочку“».

Наталья, наоборот, рассказала о некоторых неприятных проявлениях, о которых ее предупреждали перед вакцинацией.

«Первые сутки после первой дозы у меня было что-то похожее на панические атаки, учащенное сердцебиение. Не знаю, как это объяснить. Может, это совпадение <…> После второй инъекции ночью температура поднялась до 40 градусов, но больше никаких проявлений не было на всем протяжении — будто ничего и не ставила», — отметила она.

Состояние привитых отслеживали в больнице — им нужно проходить регулярные тесты на антитела. Медсестер предупредили, что формирование иммунитета займет от двух лет — смотря как отреагирует организм.

Ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов проверил холодильники, где будут хранить вакцину для региона.