Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала, есть ли осложнения после прививки от COVID-19

К лету 2021 года в Алтайском крае планируют создать иммунную прослойку, то есть привить от коронавируса 60% взрослого населения — около 1 миллиона человек. Пока привито 28 тыс. жителей. Главный региона Ирина Переладова рассказала, как люди переносят прививку.

Самое тяжелое осложнение, которое может возникнуть после введения вакцины, это анафилактический шок, серьезная аллергическая реакция. Но такого у жителей края не наблюдается. Все, кто вакцинировался, переносят прививку «совершенно спокойно».

«На сегодня в крае у нас не зарегистрировано никаких осложнений, никаких поствакцинальных реакций, никаких исходов, которые повлияли бы на состояние здоровья с ухудшением, — у нас такой информации нет, — цитируют «Вести Алтай» главного внештатного врача-эпидемиолога минздрава Алтайского края Ирину Переладову.

Также отмечается, что только две больницы края еще не приступили к вакцинации — это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ.

В целом в крае ежедневно прививают около 2 тыс. человек. Сама Переладова поставила прививку еще осенью 2020 года.

Ранее в регион прибыла очередная крупная партия «Спутника V». Вакцину распределяют во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов.