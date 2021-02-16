Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала, есть ли осложнения после прививки от COVID-19

Самое тяжелое осложнение, которое может возникнуть после введения вакцины, это анафилактический шок, серьезная аллергическая реакция. Но такого у жителей края не наблюдается. Все, кто вакцинировался, переносят прививку «совершенно спокойно».
«На сегодня в крае у нас не зарегистрировано никаких осложнений, никаких поствакцинальных реакций, никаких исходов, которые повлияли бы на состояние здоровья с ухудшением, — у нас такой информации нет, — цитируют «Вести Алтай» главного внештатного врача-эпидемиолога минздрава Алтайского края Ирину Переладову.
Также отмечается, что только две больницы края еще не приступили к вакцинации — это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ.
В целом в крае ежедневно прививают около 2 тыс. человек. Сама Переладова поставила прививку еще осенью 2020 года.
Ранее в регион прибыла очередная крупная партия «Спутника V». Вакцину распределяют во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов.