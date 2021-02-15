Очередная крупная партия «Спутника V» прибыла в Алтайский край

Вакцину распределяют во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов.

В настоящий момент уже записались более 10 тыс. человек, отметили в ведомстве.

«Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населённых пунктах», — сообщили в министерстве.