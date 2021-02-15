Очередная крупная партия «Спутника V» прибыла в Алтайский край

Вакцину распределяют во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов.
В настоящий момент уже записались более 10 тыс. человек, отметили в ведомстве.
«Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населённых пунктах», — сообщили в министерстве.
Также в выходные в Барнауле продолжают работать три мобильных комплекса.
Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники из списка (вне зависимости от места жительства) или через сайт Госуслуг.
Ранее altapress.ru выяснил все, что нужно знать о вакцинации от COVID-19.