Прививка крохе. Как детей младше 5 лет будут прививать от COVID-19

Детям до 5 лет подходит назальная вакцина, рассказал «Интерфаксу» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Отмечается, что она способна создавать в носоглотке дополнительный барьер при вдыхании вируса.
«Мы про это (использование назальной вакцины для детей. — Прим. ред.) думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае я буду это предлагать», — сказал Гинцбург.
По словам Александра Гинцбурга, детям младше 5 лет могут ставить и «Спутник V».
«Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее („Спутник V“ внутримышечно. — Прим. ред.) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до 5 лет», — уточнил директор Центра имени Гамалеи.
Ранее Гинцбург сообщил, что испытания противоковидной вакцины для детей 6−11 лет начнут в ближайшее время.
«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями», — заявил врач.
Реально исследования вакцины для детей 6−11 лет начнутся через 18−20 дней, отметил он накануне.