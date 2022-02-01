1 февраля -9°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Прививка крохе. Как детей младше 5 лет будут прививать от COVID-19

В Центре имени Гамалеи рассказали, как и чем эффективнее прививать маленьких детей от COVID-19. Какие вакцины подходят малышам до 5 лет — в разборе altapress.ru.

Вакцина.
Вакцина.
архив ОАО "Алтай-Кокс"
1
Какая вакцина от ковида подходит детям до 5 лет?

Детям до 5 лет подходит назальная вакцина, рассказал «Интерфаксу» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Отмечается, что она способна создавать в носоглотке дополнительный барьер при вдыхании вируса.

«Мы про это (использование назальной вакцины для детей. — Прим. ред.) думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае я буду это предлагать», — сказал Гинцбург.

2
Какая альтернатива есть у назальной вакцины?

По словам Александра Гинцбурга, детям младше 5 лет могут ставить и «Спутник V».

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

«Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее („Спутник V“ внутримышечно. — Прим. ред.) разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до 5 лет», — уточнил директор Центра имени Гамалеи.

3
А когда начнутся испытания вакцины для детей 6−11 лет?

Ранее Гинцбург сообщил, что испытания противоковидной вакцины для детей 6−11 лет начнут в ближайшее время.

Вакцина &quot;Спутник V&quot;.
Вакцина «Спутник V».
CC BY 4.0, mos.ru

«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями», — заявил врач.

Реально исследования вакцины для детей 6−11 лет начнутся через 18−20 дней, отметил он накануне.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость