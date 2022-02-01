Прививка крохе. Как детей младше 5 лет будут прививать от COVID-19

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Какая вакцина от ковида подходит детям до 5 лет?

Детям до 5 лет подходит назальная вакцина, рассказал «Интерфаксу» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отмечается, что она способна создавать в носоглотке дополнительный барьер при вдыхании вируса.

«Мы про это (использование назальной вакцины для детей. — Прим. ред.) думаем, и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае я буду это предлагать», — сказал Гинцбург.