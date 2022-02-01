Вакцина для детей 6−11 лет. Когда начнутся испытания нового препарата от COVID-19

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Когда начнутся исследования детской вакцины от COVID-19?

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования новой детской вакцины начнутся в ближайшее время.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями», — сказал Гинцбург.

Реально исследования вакцины для детей 6−11 лет начнутся через 18−20 дней, подчеркнул он накануне.