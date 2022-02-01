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Вакцина для детей 6−11 лет. Когда начнутся испытания нового препарата от COVID-19

Вакцину для детей 6−11 лет протестируют в России. Когда начнутся испытания нового препарата и кого из детей уже прививают против ковида — в разборе altapress.ru.

Вакцина.
Вакцина.
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1
Кто разработал вакцину для детей 6−11 лет?

Вакцину для детей 6−11 лет разработали в Центре имени Гамалеи.

2
Когда начнутся исследования детской вакцины от COVID-19?

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования новой детской вакцины начнутся в ближайшее время.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями», — сказал Гинцбург.

Реально исследования вакцины для детей 6−11 лет начнутся через 18−20 дней, подчеркнул он накануне.

3
А для кого еще есть вакцина?
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Центр имени Гамалеи разработал двухкомпонентную вакцину «Спутник М» для подростков 12−17 лет. Она прошла все клинические испытания, в которых участвовали 12 медорганизаций Москвы.

4
Вакцинация подростков — добровольная?

Да. Вакцинация от ковида для подростков — добровольная. При этом, чтобы привить ребенка до 15 лет, нужно согласие родителей.

5
В Алтайском крае подростков уже вакцинируют?
Детская вакцина от коронавируса &quot;Спутник М&quot;.
Детская вакцина от коронавируса «Спутник М».
zdravalt.ru

Да. 889 детей и подростков в возрасте 12−17 лет привили от коронавируса в Барнауле, Бийске и Рубцовске по данным на 29 января.

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