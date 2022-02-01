Вакцина для детей 6−11 лет. Когда начнутся испытания нового препарата от COVID-19

Вакцину для детей 6−11 лет разработали в Центре имени Гамалеи.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что исследования новой детской вакцины начнутся в ближайшее время.
«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями», — сказал Гинцбург.
Реально исследования вакцины для детей 6−11 лет начнутся через 18−20 дней, подчеркнул он накануне.
Центр имени Гамалеи разработал двухкомпонентную вакцину «Спутник М» для подростков 12−17 лет. Она прошла все клинические испытания, в которых участвовали 12 медорганизаций Москвы.
Да. Вакцинация от ковида для подростков — добровольная. При этом, чтобы привить ребенка до 15 лет, нужно согласие родителей.
Да. 889 детей и подростков в возрасте 12−17 лет привили от коронавируса в Барнауле, Бийске и Рубцовске по данным на 29 января.