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Жизнь

Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины для детей 6−11 лет

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования антиковидной вакцины для детей в возрасте 6−11 начнутся в конце февраля, сообщает ТАСС.

Александр Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.
Александр Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи.
кадр из видео.

Гинцбург отметил, что Центра им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований в возрастной группе от 6 до 11 лет.

«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями. Реально эти исследования начнутся дней через 18−20», — сказал он 31 января в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее правительство РФ предоставило Центру им. Гамалеи субсидии в размере 305,5 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет.

Планируется, что в исследованиях примут участие 1,1 тыс. добровольцев указанной возрастной группы.

Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрировали в ноябре 2021 года.

Ранее в Алтайском крае начали вакцинацию подростков, в край поступило более 1600 доз.

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