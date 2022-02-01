Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины для детей 6−11 лет

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования антиковидной вакцины для детей в возрасте 6−11 начнутся в конце февраля, сообщает ТАСС .

Гинцбург отметил, что Центра им. Н. Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение клинических исследований в возрастной группе от 6 до 11 лет.

«Буквально сегодня получили необходимое финансирование, что позволило нам объявить конкурс на организацию, которая будет непосредственно контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых детишек и проводить все исследования, связанные с клиническими испытаниями. Реально эти исследования начнутся дней через 18−20», — сказал он 31 января в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее правительство РФ предоставило Центру им. Гамалеи субсидии в размере 305,5 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет.

Планируется, что в исследованиях примут участие 1,1 тыс. добровольцев указанной возрастной группы.

Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрировали в ноябре 2021 года.

Ранее в Алтайском крае начали вакцинацию подростков, в край поступило более 1600 доз.