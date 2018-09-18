В Алтайском крае начался сезонный подъем ОРВИ. Как привиться?

3 Почему прививки от гриппа надо ставить каждый год

Штаммы гриппа каждый год разные. В соответствии с ними каждый год разрабатывается вакцина. Поэтому врачи рекомендуют прививаться каждый год новой вакциной, которая максимально эффективна именно для планируемых штаммов.

Прививки эффективны не от всей массы респираторных заболеваний, а только от гриппа — самой тяжелой формы с осложнениями и иногда летальными исходами.

Сейчас самое благоприятное время для вакцинации. Прививочную кампанию планируется закончить к ноябрю, потому что уровень заболеваемости будет расти.