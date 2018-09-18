В Алтайском крае начался сезонный подъем ОРВИ. Как привиться?

Эпидемиологический порог рассчитывается на каждую неделю. Пик заболеваемости, по оценкам Роспоребнадзора, ожидается в декабре. Но каждый год бывает по-разному: иногда пик выпадает на январь, два года назад эпидемия случилась в феврале.
По словам начальника отдела эпидемиологического надзора санитарной охраны краевого управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, в этом году планируются те же вирусы, что и в прошлом, но они будут отличаться внутренним видовым подсоставом:
- H1N1 («Мичиган», как и в прошлом году),
- H3N2 (в прошлом году «Гонконг», в этом — «Колорадо»),
- вирус B (в прошлом «Бризбен», сейчас — «Виктория»).
Помимо гриппа, в крае будут циркулировать больше 200 негриппрозных вирусов и инфекций — ОРВИ.
Штаммы гриппа каждый год разные. В соответствии с ними каждый год разрабатывается вакцина. Поэтому врачи рекомендуют прививаться каждый год новой вакциной, которая максимально эффективна именно для планируемых штаммов.
Прививки эффективны не от всей массы респираторных заболеваний, а только от гриппа — самой тяжелой формы с осложнениями и иногда летальными исходами.
Сейчас самое благоприятное время для вакцинации. Прививочную кампанию планируется закончить к ноябрю, потому что уровень заболеваемости будет расти.
В детских садах традиционно проверяли здоровье детей, в этом году это начали делать в школах. Школьным медработникам рекомендуется на первом-втором уроке обойти все классы и осмотреть детей на предмет симптомов ОРВИ, чтобы вовремя отстранить заболевших и не допустить массового заражения.
В этом году за счет федерального бюджета привьют 1 млн 64 человека (45% населения края). 300 тыс. человек уже привили.
На бесплатную прививку могут рассчитывать следующие категории:
- дети с 6 месяцев до 18 лет,
- работники здравоохранения, образования, коммунальный сферы, транспорта,
- лица старше 60 лет,
- лица с хроническими заболеваниями,
- призывники,
- беременные женщины.
В негосударственном учреждении прививка стоит около 300 рублей. Это отечественные вакцины «Совигрипп» и «Гриппол». В стоимость входит не только сама вакцина, но и расходные материалы и консультация врача.
Импортные вакцины поступят в край в течение двух недель, они будут стоить примерно в два раза дороже.
Завотделением профилактики инфекционных заболеваний краевого центра эпидемиологии Ирина Переладова рекомендует отечественные вакцины, поскольку они разработаны с учетом штаммов, которые прогнозируются на территории России.
Заместитель главного врача по лечебной работе детской поликлиники № 3 Елена Цапко считает, что риск минимальный, если ребенок уже не болеет, и нет обострения хронических заболеваний.
За 25 лет не зарегистрировано ни одного случая реакций на вакцину. Если не привитый ребенок заболеет гриппом, то это намного более рискованно, чем любые гипотетические реакции на прививку. Заболевание грозит осложнениями в виде пневмонии и менингитов, а также летальным исходом.
После вакцинации на образование иммунитета требуется в среднем две-три недели. Но в это время человек может заразиться гриппом или ОРВИ и списать все на осложнения от прививки.
На самом деле вакцина «Совигрипп», которой в основном прививают жителей Алтайского края, — инактивированная (то есть «убитая») и не может вызвать заболевание сама по себе, говорит Ирина Переладова.
Сначала придется сходить к терапевту. Любой участковый врач знает своего пациента со всеми его соматическими заболеваниями, поэтому только он может дать добро на вакцинацию. Это, по словам специалистов, минимизирует все возможные неприятности, связанные с прививкой.
Есть и более простой способ — направление на прививку может дать фельдшер в кабинете доврачебного приема, к нему не нужно брать талон.
В так называемой неспецифической профилактике есть смысл, но в рамках разумного, считает главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.
Некоторые люди в силу возраста и здоровья могут себе позволить ограничиться медом и чесноком, и уровень иммунитета позволит им справиться с болезнью без больших потерь и осложнений. Но есть те, кому эти методы профилактики не помогут.
Использование народных методов от ОРВИ плюс вакцинация от гриппа — это идеальный вариант защиты.