4 февраля
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Здоровье

Признать антипрививочников экстремистами решила инициативная народная избранница

Выступающих людей за отказ от вакцинации, могут начать признавать экстремистами, заявила зампредседателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, пишет Ura.ru.

Назальная вакцина от коронавируса.
Назальная вакцина от коронавируса.
minzdrav.tatarstan.ru

На сегодня большое количество людей поддерживает подобные взгляды на вакцинацию и продвигает свою позицию в массы с помощью соцсетей, считает парламентарий. По ее мнению, деятельность антипрививочников может негативно отразиться на здоровье населения.

В таком случае будет рассматриваться возможность признания их экстремистами, указывает lenta.ru.

По убеждению депутата, антипрививочники отрабатывают чей-то заказ.

Ранее министр рассказал про «страшное дело» медиков-антипрививочников.

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