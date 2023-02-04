Признать антипрививочников экстремистами решила инициативная народная избранница

На сегодня большое количество людей поддерживает подобные взгляды на вакцинацию и продвигает свою позицию в массы с помощью соцсетей, считает парламентарий. По ее мнению, деятельность антипрививочников может негативно отразиться на здоровье населения.
В таком случае будет рассматриваться возможность признания их экстремистами, указывает lenta.ru.
По убеждению депутата, антипрививочники отрабатывают чей-то заказ.
Ранее министр рассказал про «страшное дело» медиков-антипрививочников.
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