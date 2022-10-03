Спасибо за жизнь. 8 известных медиков Алтайского края

Юрий Тен
Профессор Тен — главный детский хирург Алтайского края, борт-хирург МЧС, доктор медицинских наук, врач высшей категории, отличник здравоохранения. С 1987 года он руководит отделением детской хирургии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.
«Когда я пришел в краевую детскую больницу, смертность детей, рожденных с пороками ЖКТ, была почти 100-процентной, они просто не выживали. И мы стали думать — как исправить ситуацию, как спасти этих детей. В итоге в 1990 году были созданы неонатологические хирургические бригады, которые оперировали детей с нарушениями развития желудочно-кишечного тракта», — рассказывал altapress.ru Юрий Васильевич.
Выдающийся специалист, которого регулярно звали и зовут работать за пределы Алтайского края, в том числе за границу. Но региону повезло, что он остается здесь и оперирует детей с самыми сложными случаями, даже уникальными и до него не описанными патологиями. Он разделял сиамских близнецов, поэтапно за пять операций восстанавливал пищевод и диафрагму ребенку. Вообще избавление детей от редких аномалий — его конек.
По стопам Юрия Тена пошел и его сын Контантин. Он также трудится в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства и проводит уникальные оперкации.
Ирина Вильгельм
Главврач РТП, главной «ковидной» больницы региона, принявшей на себя самые первые и самые тяжелые удары пандемии.
«Можно решать для себя, прививаться или нет, но призывать других людей отказываться от прививки, не осознавая последствий, — это уже слишком. Мы ведь не будем сейчас рассуждать о том, что нельзя с оружием идти в места массового скопления людей. Человек с коронавирусом — это настоящее биологическое оружие», — говорила она об антипрививочниках.
Александр Берестенников
Врач-хирург. При нем Алейская ЦРБ превратилась из обычной больницы в «конфетку». В то время, как все региональное здравоохранение опечалено нехваткой врачей, Александр Берестенников умудрился за три года привлечь 53 молодых специалиста.
«Неприемлемо такое отношение „я начальник — ты дурак“. „Дорасти до меня“, „поработай с мое, тогда и поговорим“ — так нельзя, — говорит главврач. — Для меня это не просто сотрудники, а коллеги. Это люди, которые через три-пять лет будут лицом больницы. И относиться к ним нужно соответственно уже сейчас».
После стал главврачом 12-й горбольницы. Встал у истоков создания в Барнауле Краевой клинической больницы скорой помощи № 2. Недавно при его содействии в БСМП-2 открыли отделение на 30 мест, предназначенное, в первую очередь, для людей, перенесших острый инфаркт.
Константин Федорюк
Главврач Новоалтайской городской больницы, где был развернут крупнейший в крае коронавирусный госпиталь. Известен своими безапелляционными высказываниями о прививках и их противниках.
Имеет одну из редких врачебных специальностей — анестезиолога-реаниматолога. 10 лет — срок профессионального выгорания врачей этой специальности.
«Потому что жизнь проходит мимо. Потому что большую часть жизни ты видишь мир только из окошка реанимации, слушаешь сирены скорой помощи, разговариваешь с родственниками умирающих людей и постоянно пытаешься спасти того, кому, по твоему мнению, рано уходить».
Андрей Макин
Главврач БСМП-1, «первой горки», краевой клинической больницы скорой помощи. Хирург. Имеет опыт работы в «скорой помощи». Возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай, а после снова пошел работать «в поле».
«Я пришел в „первую горку“ санитаром, когда мне было 18 лет, — говорил доктор „Толку“. — Даже когда я еще не был студентом. Это было 17 февраля 1983 года. А студентом я стал 1 сентября этого же года. Поэтому говорить, что я пришел — нельзя. Я вернулся. Это второй дом, где меня вырастили, воспитали».
Месяц был волонтером в ЛНР, для этого брал отпуск без содержания. Опыт спасения больных с огнестрельными ранениями у Макина большой: в лихие 90-е «огнестрела» в медучреждениях было в избытке.
Яков Шойхет
Специалист в области торакальной хирургии, пульмонологии, гепатологии. Хирург высшей категории. Президент Медицинской палаты Алтайского края. Создатель системы оказания медицинской помощи больным с заболеваниями легких.
При его участии и руководстве разработаны новые методы хирургического и консервативного лечения органов грудной и брюшной полости, эндокринной системы. Создатель научной школы, которая сформировала концепцию развития деструктивных заболеваний легких, создала программы лечения тяжелой пневмонии, острого абсцесса, гангрены легких, шока.
О своем призвании доктор говорил так: «Счастлив принадлежать к той части людей, смысл жизни которых — оказывать помощь страдающим от недугов и живущим надеждой на восстановление своего здоровья.»
Александр Лазарев
Онколог. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания. «Отличник здравоохранения» Минздрава РФ. Председатель Алтайского противоракового общества.
Более 50 лет работает в сфере онкологии в медицинских учреждениях Барнаула и Алтайского края. Будучи главврачом Барнаульского городского онкологического диспансера, приложил много усилий для развития его материально-технической базы. Под его руководством завершилось строительство новых корпусов этого медицинского учреждения.
В 2020-м Александр Лазарев рассказывал altapress.ru: «Надо принять как данность, что количество онкологических заболеваний продолжит расти. Проблему ни в наше время, ни в ближайшем будущем никто не решит, потому что это биологический процесс. Пока мы учимся лечить одни опухоли, появляются другие разновидности, к которым пока нет подхода».
Олег Зуйков
Главный неонатолог региона, заведующий отделением экспертизы педиатрической помощи Центра охраны материнства и детства. В 2021 году в крае удалось снизить младенческую смертность до рекордного уровня — 4,5 случаев на 1000 человек. 30 лет назад он достигал 20-ти.
Тем, кто любит приговаривать: «Раньше выживали и ничего», неонатолог отвечает: «Мне попадались дореволюционные данные статистики по Томской губернии. Так вот из 1000 детей до года умирало 500. Сейчас, напомню — 4,5».