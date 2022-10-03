Спасибо за жизнь. 8 известных медиков Алтайского края

Международный день врача отмечают 3 октября. В Алтайском крае, несмотря не регулярное нахождение в «хвосте» по зарплатам , много талантливых специалистов. От историй спасения их пациентов порой ловишь мурашки по коже — про это десятки раз писал altapress.ru. Сегодня мы вспоминаем и заочно поздравляем одних из лучших медиков региона.

Юрий Тен

Профессор Тен — главный детский хирург Алтайского края, борт-хирург МЧС, доктор медицинских наук, врач высшей категории, отличник здравоохранения. С 1987 года он руководит отделением детской хирургии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

«Когда я пришел в краевую детскую больницу, смертность детей, рожденных с пороками ЖКТ, была почти 100-процентной, они просто не выживали. И мы стали думать — как исправить ситуацию, как спасти этих детей. В итоге в 1990 году были созданы неонатологические хирургические бригады, которые оперировали детей с нарушениями развития желудочно-кишечного тракта», — рассказывал altapress.ru Юрий Васильевич.

Операция. Центр охраны материнства и детства.

Выдающийся специалист, которого регулярно звали и зовут работать за пределы Алтайского края, в том числе за границу. Но региону повезло, что он остается здесь и оперирует детей с самыми сложными случаями, даже уникальными и до него не описанными патологиями. Он разделял сиамских близнецов, поэтапно за пять операций восстанавливал пищевод и диафрагму ребенку. Вообще избавление детей от редких аномалий — его конек.

По стопам Юрия Тена пошел и его сын Контантин. Он также трудится в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства и проводит уникальные оперкации.

Ирина Вильгельм

Главврач РТП, главной «ковидной» больницы региона, принявшей на себя самые первые и самые тяжелые удары пандемии.

«Можно решать для себя, прививаться или нет, но призывать других людей отказываться от прививки, не осознавая последствий, — это уже слишком. Мы ведь не будем сейчас рассуждать о том, что нельзя с оружием идти в места массового скопления людей. Человек с коронавирусом — это настоящее биологическое оружие», — говорила она об антипрививочниках.

Ирина Вильгельм , главврач горбольницы № 5. Антон Федотов

Александр Берестенников

Врач-хирург. При нем Алейская ЦРБ превратилась из обычной больницы в «конфетку». В то время, как все региональное здравоохранение опечалено нехваткой врачей, Александр Берестенников умудрился за три года привлечь 53 молодых специалиста.

Александр Берестенников , главный врач Алейской ЦРБ Дмитрий Лямзин.

«Неприемлемо такое отношение „я начальник — ты дурак“. „Дорасти до меня“, „поработай с мое, тогда и поговорим“ — так нельзя, — говорит главврач. — Для меня это не просто сотрудники, а коллеги. Это люди, которые через три-пять лет будут лицом больницы. И относиться к ним нужно соответственно уже сейчас».

После стал главврачом 12-й горбольницы. Встал у истоков создания в Барнауле Краевой клинической больницы скорой помощи № 2. Недавно при его содействии в БСМП-2 открыли отделение на 30 мест, предназначенное, в первую очередь, для людей, перенесших острый инфаркт.

Константин Федорюк

Главврач Новоалтайской городской больницы, где был развернут крупнейший в крае коронавирусный госпиталь. Известен своими безапелляционными высказываниями о прививках и их противниках.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

Имеет одну из редких врачебных специальностей — анестезиолога-реаниматолога. 10 лет — срок профессионального выгорания врачей этой специальности.

«Потому что жизнь проходит мимо. Потому что большую часть жизни ты видишь мир только из окошка реанимации, слушаешь сирены скорой помощи, разговариваешь с родственниками умирающих людей и постоянно пытаешься спасти того, кому, по твоему мнению, рано уходить».

Андрей Макин

Главврач БСМП-1, «первой горки», краевой клинической больницы скорой помощи. Хирург. Имеет опыт работы в «скорой помощи». Возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай, а после снова пошел работать «в поле».

Андрей Макин , главврач больницы скорой помощи. zdravalt.ru.

«Я пришел в „первую горку“ санитаром, когда мне было 18 лет, — говорил доктор „Толку“. — Даже когда я еще не был студентом. Это было 17 февраля 1983 года. А студентом я стал 1 сентября этого же года. Поэтому говорить, что я пришел — нельзя. Я вернулся. Это второй дом, где меня вырастили, воспитали».

Месяц был волонтером в ЛНР, для этого брал отпуск без содержания. Опыт спасения больных с огнестрельными ранениями у Макина большой: в лихие 90-е «огнестрела» в медучреждениях было в избытке.

Яков Шойхет

Специалист в области торакальной хирургии, пульмонологии, гепатологии. Хирург высшей категории. Президент Медицинской палаты Алтайского края. Создатель системы оказания медицинской помощи больным с заболеваниями легких.

Яков Шойхет. Анна Зайкова

При его участии и руководстве разработаны новые методы хирургического и консервативного лечения органов грудной и брюшной полости, эндокринной системы. Создатель научной школы, которая сформировала концепцию развития деструктивных заболеваний легких, создала программы лечения тяжелой пневмонии, острого абсцесса, гангрены легких, шока.

О своем призвании доктор говорил так: «Счастлив принадлежать к той части людей, смысл жизни которых — оказывать помощь страдающим от недугов и живущим надеждой на восстановление своего здоровья.»

Александр Лазарев

Онколог. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания. «Отличник здравоохранения» Минздрава РФ. Председатель Алтайского противоракового общества.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Лазарев. Анна Зайкова

Более 50 лет работает в сфере онкологии в медицинских учреждениях Барнаула и Алтайского края. Будучи главврачом Барнаульского городского онкологического диспансера, приложил много усилий для развития его материально-технической базы. Под его руководством завершилось строительство новых корпусов этого медицинского учреждения.

В 2020-м Александр Лазарев рассказывал altapress.ru: «Надо принять как данность, что количество онкологических заболеваний продолжит расти. Проблему ни в наше время, ни в ближайшем будущем никто не решит, потому что это биологический процесс. Пока мы учимся лечить одни опухоли, появляются другие разновидности, к которым пока нет подхода».

Олег Зуйков

Главный неонатолог региона, заведующий отделением экспертизы педиатрической помощи Центра охраны материнства и детства. В 2021 году в крае удалось снизить младенческую смертность до рекордного уровня — 4,5 случаев на 1000 человек. 30 лет назад он достигал 20-ти.

Олег Зуйков , главный неонатолог Алтайского края. Центр охраны материнства и детства.