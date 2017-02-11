Дырочка в правом боку. Как новое оборудование превратило районную больницу на Алтае в «конфетку»

«Камень-то на шею повесите?» — «Ой, нехай его черти съедят!». Из желчного пузыря жительницы Комарихи Марии Константиновны достали здоровенный булыжник. Через три часа она уже встала, а сейчас «готова танцевать лезгинку». С новым эндоскопическим оборудованием в Алейской ЦРБ стали возможными такие щадящие операции без разрезов. Теперь тысячам человек из близлежащих районов не придется ездить в Барнаул.

Второй уровень

Оснащение Алейской ЦРБ — одна из частей плана по созданию в крае шести межрайонных медицинских центров. Такие же будут в Бийске, Рубцовске, Заринске, Славгороде, Камне-на-Оби.

Все медучреждения края поделены на уровни: первый — фельдшерские пункты, амбулатории, участковые и районные больницы и поликлиники в шаговой доступности, второй — межрайонные центры, муниципальные больницы и диспансеры с многопрофильными стационарами, третий — крупные медорганизации в краевом центре, в которых можно получить специализированную и высокотехнологичную помощь.

Последние в идеале должны принимать лишь самых сложных и тяжелых пациентов, но пока по факту «завалены» больными, которых с успехом могут лечить и недалеко от их дома.

Больница. Операция. Дмитрий Лямзин.

Приказ о создании межрайонных больниц существует с 2015 года. В 2018 году в Алейске было 3,4% пациентов из других районов. Сейчас их 17%.

Одних бумаг мало, считает главврач ЦРБ Александр Берестенников, надо еще, чтобы сам пациент верил тому, что в Алейске ему окажут такую же качественную помощь, как и в Барнауле.

Количество пациентов, которых вынуждены были отправлять в краевой центр, значительно уменьшилось. Еще до того, как появилась долгожданная эндоскопическая стойка, в прошлом году, в Алейске сделали на 312 операций больше, чем в 2018-м.

«Мы стали активнее забирать себе пациентов из районов, — говорит Берестенников. — За последние четыре месяца сформировали очередь плановых больных. Чтобы несколько раз не приезжать в Алейск, все предоперационные анализы человек сдает у себя в районе, а затем поступает к нам. Время ожидания операции составляет около трех дней».

Обычно пациент приезжает в первой половине дня, на следующее утро оперируют.

Александр Берестенников , главный врач Алейской ЦРБ Дмитрий Лямзин.

Полная реанимация

В Алейской ЦРБ амбулаторно делают исследования, на которые раньше приходилось ездить в краевой центр: маммографию и флюорографию, УЗИ сердца (в том числе детям), колоноскопию, ФГС.

Пациенты с инсультами и инфарктами, которым требуется незамедлительная помощь, и с травмами также «завязаны» на Алейской ЦРБ. Фельдшеры скорой помощи иногда принимают решение миновать районные больницы и сразу везти сложного пациента в Алейск.

Это, по словам главврача, связано с одним «грустным фактом»: в больницах трех соседних районов нет реаниматолога.

Реанимация в Алейске оборудована по последнему слову техники. В ней шесть коек. «Был случай, когда здесь лежали и девять человек, — вспоминает Берестенников. — Мы тогда только-только получили новую реанимационную технику. Испытывать ее пришлось сразу».

В ночь на 20 декабря на автодороге А322, между селами Урюпино и Красный Яр, столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ-21074 и Toyota Fielder.

Четверо сотрудников полиции погибли на месте ДТП, одну женщину госпитализировали. Из салона иномарки скорая помощь забрала двоих, третий человек погиб.

Помимо этой резонансной аварии в те же часы случилось и еще одно ДТП, так что в Алейскую ЦРБ вечером поступило одновременно пять тяжелейших пациентов с разрывами внутренних органов и сложными переломами. Один из них — с травмой головного мозга — погиб.

В тот вечер в двух операционных одновременно работали две бригады по 10 человек.

Больница. Операция. Дмитрий Лямзин.

«Не могу сказать, что мы бы не справились без этого оборудования, — говорит Берестенников. — Всякий аппарат работает только в руках врача. У нас в тот день дежурили анестезиолог, хирург и травматолог. Через 20 минут в ЦРБ был уже почти весь персонал. Было приятно смотреть в глаза коллег. Видно было, что они счастливы спасать людей».

Договоры и деньги

Развитие опорных межрайонных больниц требует огромных вложений. В прошлом году Алейск получил оборудование на 48 млн рублей: два аппарата УЗИ, 20 функциональных кроватей, два аппарата ИВЛ, два наркозных аппарата, мониторы, оцифровщики, переносной рентген и прочее.

В этом году на оснащение потратят 60 млн: видеогастроскоп и видеоколоноскоп, фибробронхоскоп, реанимационное оборудование, компьютерный томограф. Плюс строительство третьей операционной с рентгеном для нужд травматологии.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

Более тяжелым пациентам, которые теперь приезжают в Алейск, нужны серьезные исследования, так что особое внимание уделят оснащению лабораторий.

Краевая больница скорой помощи помогает Алейску чем может: есть договоренности о том, каких больных она забирает сразу, а каких можно оставить в ЦРБ, врачи готовы выезжать в Алейск для помощи коллегам и обучать их новым методикам.

После обучения алейские врачи теперь могут оперировать геморрои, чего не было в больнице более 25 лет, и варикозное расширение вен.

Сложные анализы пациентам Алейской зоны все равно будут делать в Барнауле. Но для этого им самим не нужно никуда ехать: в краевой онкоцентр и диагностический будут отправлять биоматериал и снимки.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

Уникальные методики

Кроме операций на желчном пузыре с помощью нового эндоскопического оборудования теперь в Алейске проводят операции по удалению аппендикса и внематочной беременности.

Скоро в ЦРБ будут делать и достаточно редкие операции. Своими силами здесь купят эндоскопический степлер для работы с паховыми и бедренными грыжами. Их будут удалять так же через проколы.

Это так называемая ненатяжная герниопластика, или пластика грыжи сеткой, — новейший высокоэффективный метод, при котором пациенту имплантируется сетка из полимерного биосовместимого материала.

Такие операции не очень распространены даже в Барнауле, поскольку лишь некоторые врачи владеют методикой. Александр Берестенников — один из них.

Больница. Операция. Дмитрий Лямзин.

Факт Всю прелесть эндоскопических операций главврач Алейской ЦРБ Александр Берестенников оценил еще будучи хирургом краевой больницы скорой помощи в Барнауле. «В шесть часов вечера я прооперировал пациентку с аппендицитом, а в час ночи с аппендицитом прооперировали меня. Выхожу утром из палаты — и она выходит. Удивилась, говорит: „А с вами-то что?“ — „Ну, вот так, говорю, от вас заразился“», — смеется врач.

Золотой час

В мае начнется глобальная реконструкция Алейской больницы. Реанимация расширится до 10 коек. В конце года планируется открытие кардиоинсультного отделения, и тогда появятся еще три.

Когда в больницу поступит аппарат КТ, пациентов с инсультами также не будут транспортировать в Барнаул, здесь они получат медицинскую помощь и смогут пройти реабилитацию. ЛФК, иглорефлексотерапия, массаж — будет все. Отделение полностью займет четвертый этаж.

Александр Берестенников , главный врач Алейской ЦРБ Дмитрий Лямзин.

После ремонта перестроят и приемное отделение, чтобы оказывать помощь экстренным больным, соблюдая принцип «золотого часа».

«Пациент должен за час (в идеале не более 40 минут) получить точный диагноз, — говорит Александр Берестенников. — УЗИ, рентген, анализ крови — все должны сделать быстро. Для этого нужно, чтобы все диагностические службы были в одном месте».

При этом есть и исключения. При инсультах нужно немедленное вмешательство, только так есть шанс на восстановление. Этих больных врач должен посмотреть уже на четвертой-пятой минуте.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

Встань и иди

На плановые эндоскопические операции в алейскую больницу едут из районов: Чарышского, Шипуновского, Калманского, Усть-Пристанского, Топчихинского. Последний не входит в Алейскую зону, но де-факто жители района получают помощь именно здесь. «Главный врач звонит нам, мы никогда никому не отказываем», — говорит Берестенников.

Новое оборудование существенно облегчило работу медсестер. Ухаживать за больными стало проще. Если при полостной операции человек встает только через сутки, то после эндоскопической — уже через три часа, а через пять дней он готов к выписке.

Алейская центральная районная больница. Дмитрий Лямзин

«Пациенты могут сами себя обслуживать, — говорит старшая медсестра хирургического отделения Наталья Бочарова. — Встают, ходят на перевязки. Если все рекомендации доктора соблюдают, то выздоравливают быстро. Правда, есть и такие, которым вставать лень. Лягут и лежат. С ними посложнее».

В полостных операциях по удалению, например, камней в желчном пузыре разрез приходится делать от грудины до лона. Тяжелых пациентов с дренажными трубками медсестры буквально носят на руках. Таким требуется больше обезболивания.

При эндоскопических операциях меньше риск осложнений в виде спаек и грыж. Плюс косметический эффект, особенно важный для женщин, — несколько незаметных швов вместо одного большого рубца.

Алейская ЦРБ. Минздрав Алтайского края.

Мешки с «самоцветами»

«А вон там, в третьей палате, у женщины вообще красивые камни, прямо драгоценные. Штук семь. Как малахитовые. Даже не верится, что это внутри было» — такие разговоры то и дело ведут пациенты хирургического отделения Алейской ЦРБ.

«Мне наш хирург сказал: „Бабушка, вам очень больно будет, если у нас резать. Только в Алейске делают такие дырочки в правом боку“. Он позвонил сюда, через день мне уже операцию провели», — Мария Константиновна не скрывает радости и облегчения.

Александр Берестенников говорит, что таких камней за свою карьеру «накопал два мешка», и тоже не скрывает радости от того, что сможет оперировать больше.