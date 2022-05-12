12 мая
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Здоровье

Счастливы все! Алтайские акушерки рассказали о трудностях и радостях своей «волшебной» работы

Женщины, узнавшие радость материнства, говорят, что больше чем на 70% самочувствие, здоровье, а в итоге и исход родов зависит от акушерки. Сейчас акушерка — это не только профессионал в помощи роженице, но еще и специалист со знаниями в хирургии, педиатрии, реаниматологии и терапии. И еще хороший психолог, способный найти подход к любой женщине в нелегкий для нее момент. Акушерки краевого Центра охраны материнства и детства рассказали о лучших моментах своей профессии.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав Алтайского края.

Настоящее партнерство

Галина Огородникова, старшая акушерка Центра охраны материнства и детства, в этом году отметила 40-летие работы в профессии.

Она говорит, что самое главное — найти взаимосвязь с женщиной и психологически подготовить ее к родам, чтобы она ничего не боялась, дать понять, что все будет хорошо. Такое партнерство — залог того, что ребенок родится здоровым, а значит, принесет счастье и маме, и всему медицинскому персоналу.

Иногда успокоить роженицу может один только теплый взгляд профессиональной акушерки. «Контакт должен быть глаза в глаза», — говорит Галина Огородникова. — Если женщина внимательна, слушает каждое слово и верит акушерке — значит, роды пройдут легко".

Партнерство роженицы и акушерки предполагает и постоянные беседы на самые разные темы, которые волнуют будущую маму, вплоть до ответов на странные вопросы, вроде: «Как я пойму, что рожаю?»

Что касается настоящих партнерских родов, мужчины, решившие участвовать в этом процессе, по словам Галины Огородниковой, сейчас стали более подготовленными, уже реже падают в обмороки, но все же не могут сдержать слез, когда обнимают жену и малыша. Акушерка признает, что такие роды всегда проходят благополучнее, потому что женщине гораздо спокойнее рядом с любимым человеком.

Факт

Школа акушерства в России была открыта только в 1754 году, а клиники акушерства появились в 1808 году.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав Алтайского края.

Сразу две жизни

В родильном зале основная задача акушерки — наблюдать за процессом родов. Важно следить за всеми функциями матери и плода, контролировать состояние роженицы. А потом помочь новорожденному правильно появиться на свет, чтобы он не навредил маме и себе самому.

Акушерка должна не только принять роды, но и постоянно говорить с роженицей, чтобы та понимала, что происходит и меньше волновалась. Два часа после родов женщина находится еще в родильном зале. В это время акушерка обрабатывает ребенка и впервые прикладывает его к материнской груди.

В послеродовом отделении за женщиной наблюдает и врач, и акушерка. Нужно выслушать малейшие жалобы, измерить температуру, пульс, давление, оценить состояние матки и молочных желез. Вплоть до того, что приходится следить и за внешним видом мамы. Акушерка также помогает женщине наладить грудное вскармливание.

«В отличие от других направлений в медицине, акушерка отвечает сразу за две жизни — мамы и ребенка. Такая специфика работы, — говорит Галина Огородникова. — В этом и большая ответственность, и великая радость».

Факт

На Алтае службы родовспоможения и помощи новорожденным не было до 1912 года, пока доктор Александр Смирнов на свои личные средства не открыл в Барнауле первый родильный покой. Единственным помощником была его жена, акушерка Мария Абрамовна. Прежде помощь беременным и роженицам оказывали повитухи и вольнопрактикующие акушерки за получаемую из городской казны плату.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Минздрав Алтайского края.

Сотворение чуда

«Сегодня принимала роды. Сделали кесарево сечение. Все удачно, без осложнений. Мальчик, 3 килограмма, 51 сантиметр. Этот малыш — четвертый в семье. Мама сказала, что придет еще за одним», — говорит акушерка Татьяна Бирюкова. Мальчику уже дали имя — Роман. По словам Татьяны, первые моменты самые волнительные и самые важные и для мамы, и для акушерки.

При необходимости акушерка может оказать первую помощь и матери, и ребенку, поскольку в процессе родов осложнения не исключены. У профессии есть свои нюансы. Например, если роды сложные и ребенок явно не здоров, его нужно в считанные секунды донести до реанимации.

«Мне нравится моя профессия за то, что как бы ни было тяжело — исход всегда хороший — рождение ребенка — настоящее чудо и невероятная радость и для родившей женщины, и для меня. Вокруг все счастливы», — говорит Татьяна Бирюкова.

За этим чувством сотворения чуда, волшебством рождения новой жизни, акушерки и идут в профессию. Они все заявляют, что очень любят свою работу и никогда ее не поменяют.

Вместе с тем, акушерство не прощает никаких ошибок, здесь недозволительна слабость. И случайных людей в профессии нет. Сейчас в перинатальном центре работают 40 акушерок. В прошлом году пришли всего два новых сотрудника. Здесь нужна безграничная доброта и огромная психологическая стойкость — качества, которыми обладают далеко не все.

Цифра

2515 малышей родилось в 2021 году в Центре охраны материнства и детства, 47 двойни, одна тройня, 192 недоношенных ребенка, три — с экстремально низкой массой тела (менее килограмма).

Беременная женщина.
Беременная женщина.
unsplash.com/

Эмоциональный ключик

«Мне еще придется поработать над стрессоустойчивостью. Бывают сложные по характеру женщины, до которых сложно что-то донести, — признается студентка третьего курса акушерского отделения Барнаульского базового медколледжа Екатерина Козлова. — Иногда нет времени на сон, но я готова этим жертвовать». Больше года она работает санитаркой в обсервационном отделении и одновременно перенимает акушерские хитрости. Мамы часто оставляют новорожденных под ее присмотром.

«За 40 лет кардинально изменилось оборудование. У нас раньше, например, не было удобного одноразового инструментария, приходилось все обрабатывать, — вспоминает Галина Огородникова. — Но и женщины стали другими — более требовательными и грамотными. Думают, что все знают сами».

Иногда роды длятся 10−12 часов. Все это время акушерка должна быть рядом и поддерживать роженицу. «В этой профессии нужны те, кто хочет работать. Многие уходят как раз из-за эмоциональной сложности», — считает Галина Огородникова.

Одна пациентка постоянно разговаривает и тревожится, другая — молчит, третья — кричит. К каждой роженице нужно отыскать свой ключик.

Марина Альшанская, заведующая акушерским отделением Барнаульского базового медицинского колледжа говорит, что акушерок готовят со дня основания учебного заведения в 1930 году. Все акушерки в Алтайском крае — наши.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Altapress.ru

«В прошлом году мы выпустили 54 акушерки, 37 работают по специальности, в этом году, планируем выпустить 57специалистов, и 38 из них уже знают, где будут трудустроены, — рассказывает Альшанская. — На первом курсе у нас проходит физиологическая подготовка на фантомах. С 1 сентября откроется симуляционный центр. Но мы понимаем, что как бы ни были хороши симуляторы, тонкости профессии можно узнать только на практике. Студенты проходят практику в разных роддомах: по месту жительства, в Барнауле и краевых учреждениях, в том числе в Центре охраны материнства и детства».

Факт

В перинатальном отделении Центра охраны материнства и детства оказывают помощь детям, родившимся на любом сроке, с врожденными пороками развития, неврологическими, дыхательными, гемодинамическими нарушениями.

А также беременным с высокой степенью материнского и перинатального риска, в том числе с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, пороками сердца, нарушениями свертываемости крови, плацентарной недостаточностью, рисками акушерских кровотечений.

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