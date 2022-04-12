«Фиолетовый!» Как в Алтайском крае лечат и реабилитируют детей с аутизмом

По статистике, расстройства аутистического спектра встречаются у каждого 54-го ребенка. И это число ежегодно растет. В Алтайском крае, по данным на конец прошлого года, проживают 453 таких ребенка. Такой диагноз требует немалых сил от родителей и врачей, но, в конце концов, чудеса случаются. В этом точно уверен психиатр Виктор Ведяшкин, заместитель главного врача Алтайского краевого детского психоневрологического диспансера.

Ушел в себя

Невозможно описать какого-то усредненного ребенка с аутизмом, каждый случай индивидуален. Но есть три признака, общие для всех. Первый — нарушения социализации, а значит, уменьшение возможностей для образования и вообще нахождения в обществе. Ребенок не идет на контакт со сверстниками и взрослыми, не откликается на эмоции.

Второй — нарушения коммуникации. Ребенок иначе пользуется разговорной речью, жестами, мимикой. Многие не могут на прощание помахать ручкой или на что-то указать пальцем.

Третий — особое поведение со стереотипиями. Например, бег по кругу со взмахами рук, употребление одной и той же еды, которая здоровому человеку давно бы надоела, постоянное стремление к упорядочиванию каких-то предметов.

«Не зря говорят, что аутистов можно сразу „вычислить“, потому что они сидят и постоянно кубики перекладывают», — говорит Виктор Ведяшкин.

Он подчеркивает, что отказ от контактов с окружающим миром у таких детей не добровольный. Они, может быть, и рады общаться, но просто не могут в силу болезни — есть некий эмоциональный блок. Врач говорит, что дети склонны к соблюдению своего «внутреннего» порядка (и раскладывание кубиков по цветам тому пример) и любой сбой вызывает бурную негативную реакцию.

Аутист, по словам психиатра, практически постоянно испытывает тревожность и страх по отношению к окружающему миру.

Ребенок в очках СС0

Аутистикоподобный синдром

Проблемой аутизма занимаются на межведомственном уровне: подбирают специализированные образовательные маршруты, оказывают социальную помощь. К таким детям приковано внимание множества некоммерческих благотворительных организаций. И тем не менее аутизм — это болезнь и кодируется в международной классификации как психическое расстройство.

453 ребенка в Алтайском крае имеют подтвержденный медицинский диагноз. Но в разы больше тех, у кого есть синдромальное состояние. Например, их диагноз звучит так: задержка психического развития, аутистикоподобный синдром. Это означает, что у ребенка не просто тормозится развитие, но и есть поведенческие и эмоциональные особенности.

Так называемые расстройства аутистического спектра (РАС) — это большая группа различных состояний. Но, по словам Виктора Ведяшкина, врачебный подход к таким детям не отличается от того, что применим к ребятам с «полноценным» диагнозом.

Мальчики страдают аутизмом чаще, чем девочки. Соотношение примерно 4:1. «Почему-то так эволюционно получилось, что все достаточно тяжелые психические патологии выпадают на мужскую долю, — говорит психиатр. — Это касается и аутизма, и шизофрении, и поведенческих расстройств. И даже суицидальных случаев больше у мужчин».

Ребенок играет в луже. CC0

Мама , кис-кис

Причинами аутизма называют генетическую «поломку». Во время формирования генотипа нового человечка закладываются некие особенности, которые могут быть потом активированы различными факторами, включая экологию, стрессы, инфекции, интоксикации и пр. И тогда развитие пойдет по особому пути. При этом никаких скринингов для выявления вероятности аутизма нет.

Первые признаки болезни можно заметить уже к первому году жизни ребенка. К полутора годам они становятся более заметными. Допустим, к 12 месяцам ребенок не пользуется жестами и не произносит ни слова. К 16 месяцам у него отсутствуют даже два слова. К 24 месяцам он не может сложить слова в готовую фразу. Родители в таких случаях отмечают, что ребенок как будто живет в своем мире.

«В моей практике был случай, когда ребенок не разговаривал вообще, — рассказывает Виктор Ведяшкин. — Ни „мама“, ни „папа“ ни „да“, ни „кис-кис“. Вообще ни-че-го. Но в пять лет совершенно отчетливо произнес: „Фиолетовый“. А ведь это довольно сложное слово».

Есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание родителям: если к полутора годам у нормально развивающегося ребенка произошла остановка в развитии или регресс, утрата ранее приобретенных навыков, в таких случаях нужна консультация специалиста.

Ребенок. unsplash.com

Лечим всех

Нельзя сказать, что аутизм не лечится. У родителей всегда есть выбор: отчаяться и жалеть себя, закрыв ребенка и заодно всю семью в четырех стенах, или бросить все силы на помощь чаду и привлечь специалистов.

Виктор Ведяшкин констатирует, что есть проблема: многие родители стараются не замечать особенности поведения ребенка, объясняя это малым возрастом, так что диагностика затягивается, а к трем годам психопатология становится явной.

При активном взаимодействии родителя и врача аутизм успешно контролируется. Дети в районах наблюдаются в центральных больницах или в окружных медучреждениях: в Камне-на-Оби, Бийске, Рубцовске. Для решения серьезных проблем, на диагностику и подбор терапии ребят отправляют в краевой диспансер в Барнаул.

Аутистов здесь реабилитируют комплексно. Помимо собственно медикаментозной терапии, есть физиопроцедуры и рефлексо- и арт-терапия, занятия с логопедом и психологом в специальной комнате Монтессори.

Психотерапевты работают и с родителями аутистов. «Несколько крупных исследований в России и за рубежом подтверждают, что родители таких детей испытывают стресс, сравнимый со стрессом бойцов в активных боевых действиях, — рассказывает Виктор Ведяшкин. — Только у солдата война заканчивается, а у родителей нет, они все время в ней находятся. И иногда нуждаются не просто в совете психолога, но в углубленной медицинской, психотерапевтический помощи».

Ребенок. Башня. pixabay.com.

Квадратный корень и шнурки

Несмотря на то, что аутистам дают инвалидность, шанс вести полноценную жизнь есть у каждого. Конечно, не в 100% случаев наступает полное излечение, но улучшение точно будет, если активно заниматься с ребенком.

«Никто не может дать гарантию полного выздоровления, — говорит Виктор Ведяшкин. — Но вот вам пример. В прошлом году я троим детям снял диагноз аутизм, хотя изначально с самого раннего детства они регулярно лежали в стационаре и был велик риск уйти в глубокую инвалидность».

По словам психиатра, вся суть и цель лечения и реабилитации в том, чтобы «сохранить единицу общества» — человека, способного существовать в социуме: получить образование, создать семью.

Как правило, аутисты одарены в какой-то области и, действительно, достигают высот в выбранных профессиях.

«Родители любят раcсказывать: „Мой ребенок — индиго. Весь такой особенный“, — говорит Ведяшкин. — На всевозможных ток-шоу мы часто видим трех-четырехлетних малышей, которые за секунду извлекают квадратные корни из пятизначных чисел. Но при этом шнурки не могут завязать и ложку держать. Человек должен научиться обслуживать себя, а это серьезная работа и врачей, и родителей».