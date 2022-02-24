Связи нет. Барнаульский нейропсихолог рассказала, отчего люди тупеют и как повернуть все вспять

Для того, чтобы развиваться и умнеть, нужна смелость и большая работа над собой, «нарастить» мозг непросто, а потерять остатки ума очень легко, уверена нейропсихолог Лариса Головина. Каких людей мы считаем умными, а каких — «дурачками», вредят ли эмоции нашей логике и что делать, чтобы не утратить способность мыслить масштабно, она рассказала Altapress.ru.

Эмоции и логика

— Как , с точки зрения психологии , «формируется» ум и как вообще понять , умный человек или нет?

— Для начала нужно определиться с понятиями. Психологи уже «разобрали» мозг по «запчастям» и многое поняли. Мы знаем, что если, например, при травме или опухоли повреждаются глубинные структуры мозга, то человек впадает в кому, у которой тоже есть разные степени глубины. То есть человек может функционировать как организм, но чего-то очень важного ему не хватает. Сознания.

Это неуловимая материя. Как мы понимаем, что человек более сознательный? Он способен понять глубину каких-то смыслов. Один посмотрит фильм «Дюна», например, и скажет: «Ну, красивая картинка», а второй подумает: «Надо же, тут поднята сложная философская проблема о том, как религия управляет человечеством».

В 1920-х очень молодой на тот момент, но смелый психолог Лев Выготский взялся за разработку понятия «сознание». Он предложил поделить его на отдельные единицы и такой единицей принять значение слова. Оказалось, что значение слова в течение жизни человека способно меняться и развиваться, а вслед за ним развивается и сознание.

Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы. СС0

Младенец не выделяет отдельные слова из потока речи, потом он понимает, что определенный набор звуков относится к конкретному предмету — мама, мишка, каша. И развитие этих значений идет по следующему пути. Первое — появление эмоциональных связей (дошкольники), второе — конкретно-ситуативных (младшие школьники), третье — вербально-логических (подростки и взрослые).

При слове «магазин» дошкольник понимает, что это что-то клевое, яркое, где покупают вкусняшки и игрушки. Включены эмоциональные связи. У ребенка семи-девяти лет уже есть некий жизненный опыт, он знает, что есть разные магазины: хлебный за углом, где добрый продавец, большой с продуктами, куда ходит мама, а еще тот, где папа покупает всякие железяки. Конкретные, наглядные связи.

Взрослый человек может объяснить, что магазин — это любое место, где совершаются сделки купли-продажи. Чем шире представления человека о мире, тем более абстрактные логические связи у него есть. Магазин — это вообще условность: им может быть и сайт в интернете. И обмен бусами среди туземцев на далеких островах — это тоже магазин.

То есть взрослый может мыслить отвлеченно, и значение конкретного слова очень сильно расширяется, углубляется и обрастает большим количеством связей. Вслед за этим «растет» и сознание.

У человека с возрастом меняются единицы хранения памяти. Ему уже не нужно запоминать отдельные слова и факты, он копит именно смысловые связи. Так вот умный человек — это тот, кто обладает более сложной и густой сетью вербально-логических связей. Чем меньше их, но больше образных и эмоциональных, тем проще сознание.

Лариса Головина , нейропсихолог. Анна Зайкова.

Расшатать нервную систему

— Но есть же люди , про которых говорят «ума не нажил».

— Да. Мы понимаем, что такое линейное развитие значений слова и, соответственно, сознания согласно возрасту — утопия. На самом деле можно быть 53 лет от роду, но мыслить с преобладанием вот этих импульсных, эмоциональных связей и переживаний.

У такого человека снижена критика, он отлично поддается манипуляциям. Это как с ребенком: чтобы удержать его произвольное внимание, я на занятиях достаю из коробочки какую-нибудь игрушку и говорю: «А-а-а-а, смотри-смотри!» И ребенок в восторге тоже: «А-а-а-а!»

Эмоции — это база, никуда от них не денешься, они с нами всегда. Но если сознание не развивается, то и взрослый будет реагировать на все так же: «О, господи! Ты посмотри, что в новостях написали, ужас-то какой!». Человек же с развитой логической системой скажет: «Ну и что, ну написали, зачем так накаляться-то?!», то есть он в любой ситуации может как бы на шажок отойти и посмотреть шире.

На самом деле эти три системы значений (эмоциональная, ситуативная и логическая) не существуют изолированно: у взрослого человека все эти связи есть одновременно. В каждый момент использования конкретного понятия, у тебя работают все виды, просто один оказывается ведущим — в зависимости от обстановки. Ты ведь можешь сказать друзьям «Привет!» вместо «Здравствуйте». И то, и другое — приветствие, но первое более эмоционально.

Человек, у которого во взрослой жизни преобладает эмоциональная или ситуативная система связей, а вербально-логическая — более хлипкая, тяготеет к тому, чтобы все вокруг оценивать через свой жизненный опыт: что хорошо для меня, хорошо для всех; одно мнение мое, второе неправильное. Такие люди эгоцентричны и не способны помыслить, что и другие точки зрения имеют право на существование.

Голова. СС0.

— Это сильно осложняет жизнь?

— Например, руководитель решает кого-то повысить в должности. Самый проигрышный вариант — опираться при этом на систему эмоциональных связей. Только случайно может совпасть так, что этот сотрудник действительно станет наилучшим выбором. Но в большинстве случаев эмоциональное решение будет недальновидным и нестратегическим. И неумным.

— Но если эмоциональная система связей с нами остается всегда , значит , мы все уязвимы и можем быть «неумными»?

— Да, в какой-то ситуации мы пользуемся и этой системой значений. Другое дело, когда тебя постоянно заражают накалом эмоций: «Посмотри, что эти гады сделали!», «Мы все умрем от ковида!», «Говорят, всех собак в городе перестреляют!». Даже если ты человек логики, эмоциональный всплеск будет происходить, хотя и не очень сильный.

Это реакция нашей симпатической нервной системы, которая готова «вскидываться» по любому поводу и сложно приходит в равновесие. Она от природы может быть особенно «буйной». А если человек еще и попадает в определенные условия, где он него постоянно требуют эмоционального ответа, и он не следит за информацией, которую потребляет, то мы получаем гипертоника с большими сосудистыми проблемами (на соматическом уровне) и большой тревожностью с паническими атаками (на психологическом).

Весь организм будет находиться в состоянии повышенной готовности реагировать на что-то нехорошее.

Страх. unsplash.com

Ложки не существует

— Вербально-логические связи , «отвечающие» за ум , формируются у всех?

— Этому способствует школьное образование, оно все завязано на построении и развитии этой системы. Каждый взрослый человек обладает вербально-логическими связями, просто они имеют разную степень густоты.

Способность (или скорее неспособность) выстраивать эти связи бывает обусловлена физически. Например, есть умственно отсталые дети, у которых вербально-логическая система практически не создается или создается очень тяжело. Такие дети способны мыслить лишь в конкретной ситуации, но не могут понять принцип действия.

Это видно в игре. Есть простое задание — покормить куклу. Один ребенок может кормить только ложкой. Второй может заменить ее палочкой и сказать «я как будто» или «понарошку», и это уже другой уровень мышления: значение ложки перенесено на палочку. А третий ребенок может кормить куклу вообще без ложки, она стала воображаемой. Значит, дите уловило сам принцип действия и опирается теперь как раз на работу вербально-логических значений.

У умственно отсталых детей сама нервная ткань не может обслуживать сложные психические процессы. На такой физической базе далеко не уедешь — словарный запас не расширишь, и новых связей не построишь. То есть человек может в принципе не развиться.

Куклы для детей. Открытые источники в Интернете ( СС0)

— Можно говорить о том , что более эрудированный человек — более умный?

— Нет. Потому что мы опираемся не на память, не на количество сведений, которые знает человек, а на количество связей, которые он может построить между этими сведениями.

Современная среда вообще не способствует развитию. Все, что требуется, дети сейчас могут узнать из смартфона, так что, вроде, отпала надобность строить внутреннюю систему логических связей в голове.

Но надо понимать, что сведения, прочитанные в Википедии, не помогут тебе принимать более сложные и взвешенные решения. Для этого нужна как раз разветвленная система значений. Просто узнать информацию (формулу, дату, термин), чтобы дать ответ на вопрос — это хорошо, но это никак не развивает способность объединять их связями, а значит, мыслить более глубоко.

Чтение. Pixabay.com

Чувствую , что тупею

— Может человек отупеть?

— Еще как! Мы говорили, что эмоционально-образная система связей — это основа, а остальное — дело наживное. За конкретно-ситуативные связи отвечает наш жизненный опыт. Вербально-логические выстраивает, как мы сказали, сначала образовательная среда, затем и сам человек с помощью получаемых знаний, на основе своей способности к мышлению.

Чем выше уровень, чем более он нуждается в уходе — некой психогигиене. Если не заботиться о своих вербально-логических связях, они начинают угасать. Эта система, с точки зрения мозга, очень дорога в обслуживании. Так что если что-то не используется, значит, не нужно, и от этого мозг безжалостно избавляется.

Если перестать думать и размышлять, начать вестись на свои непосредственные эмоциональные реакции, то вербально-логические связи оскудеют. Более того, есть люди, которые пережили этот момент — мамочки в декрете часто так и говорят: «Я прямо чувствую, что тупею».

У них схлопывается речевая среда, утрачиваются за ненадобностью многие значения и смыслы. Строить сложную картину мира им уже не надо, она ограничена несколькими конкретно-бытовыми объектами и исчерпывается набором конкретных же ситуаций. Вся нервная система женщины вращается в этом маленьком замкнутом кругу. Так что да, она тупеет.

Ребенок , мама. Открытые источники в Интернете ( СС0)

— Но эти связи ведь можно восстановить?

— Полностью они не отмирают. Все, что у нас когда-то было в опыте, может возродиться. И если женщине в декрете назвать какие-то профессиональные термины, которые она знала до рождения ребенка, она все вспомнит. Она не утратила значений, просто перестала ими пользоваться.

Другое дело, если человек изначально не занимается обслуживанием своих вербально-логических связей. Тогда они будут стираться. Они ведь появляются только тогда, когда мы думаем, когда отвлекаемся от конкретно-бытовых ситуаций и начинаем осмысливать происходящее в принципе.

— Например?

— Например, есть ситуация переживания из-за ссоры. Можно думать: «Наговорил мне гадостей, козлина такой!». А можно поразмыслить над тем, что в ваших словах породило такую бурную реакцию собеседника. Была ли у него возможность ответить по-другому? Он действительно намеренно хотел ранить или только защищался?

Идет осмысление не конкретной ситуации и эмоциональной реакции («как же мне обидно, может, я и правда дура»), а связей и отношений двух людей, как объектов реального мира. И в этом раздумывании задействуется как раз вербально-логическая система значений.

Встреча с собой

— А если я не хочу развивать эти самые логические связи и считаю , что у меня и так все хорошо?

— На самом деле многие люди не хотят развиваться, потому что это требует усилий и определенной честности и смелости. Возьмем ту же ситуацию ссоры. Если ты начнешь смотреть на нее с так называемой метапозиции, грубо говоря, сверху, и станешь осмыслять более абстрактно, то, возможно, она покажет тебе тебя с очень неприятной стороны.

Например, начав думать о том, почему люди считают тебя сволочью, можно действительно обнаружить себя сволочью. А кому такое понравится? Так что, если ты развиваешь свои вербально-логические связи, а значит, умнеешь, то будь готов встретиться с собой во всей красе.

Развиваться — это сложно. Это означает не избегать проблемных ситуаций, понимая, что у тебя нет готовых типологических решений.

Маска. Зеркало СС0

— Допустим , человек в какой-то момент , не важно , в 20 или в 40 лет , вдруг понимает , что он какой-то дурачок по сравнению со многими , что делать?

— Это замечательно, что человек признал проблему. Надо присмотреться к людям, которые не дурачки. По возможности подружиться с ними. И понаблюдать, как они и как я реагируем на одну и ту же ситуацию, попытаться увидеть эту разницу. Что они делают не так, как я.

Другое дело, что иногда человек не понимает, что он, грубо говоря, тупенький, зато это отлично видят все остальные. Тебя никто не заставляет общаться с этим человеком. Сложнее, когда он твой близкий родственник, и ты просто не можешь с ним не общаться. В любом случае нужно признать за ним право находиться на том уровне сознания, где он есть, и не тянуть его куда-то в светлое будущее.

Мозг google.ru

— Как вообще не растерять ум?

— Тут надо заходить с двух сторон. Во-первых, как мы уже говорили, стоит чаще отвлекаться от конкретно-наглядного мышления и думать о ситуации шире, чем она кажется на первый взгляд — все время наращивать вербально-логические связи.

Во-вторых, не нужно забывать, что наш мозг — все же часть тела. И от того, в каком состоянии оно находится, сильно зависит работа нашей «думалки».

Мозг очень чувствителен к разного рода токсинам и нехватке кислорода, а также потребляет очень много крови. Если не заботиться об этом, то мозг физически будет работать хуже. Нельзя, например, рассчитывать, что ребенок вырастет гением, если мы его держим в душной комнате взаперти.

Если не хватает ресурсов, наша нервная система опускается до обслуживания более насущных проблем и выстраивания конкретно-наглядных связей. А более сложные связи рассматривает как ненужную роскошь. Так что ни о каком развитии сознания речи тут не идет. Либо, если мы пытаемся все же «раскачаться» и начинаем мыслить об абстрактном, то быстро устаем и забрасываем это дело. И это тупик.