Барнаульский нейропсихолог рассказала, как отсутствие культурного воспитания гробит нервную систему

«Люди в последнее время утратили способность переживать какие-то ситуации без внешней поддержки и стали бегать к психологу по самым незначительным поводам», — рассказывает нейропсихолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Лариса Головина. На ее взгляд, одна из причин тому — истончение культурного слоя, который позволяет проживать и осмыслять опыт и, собственно, делает человека человеком.

Хлебать из лужи

— Давайте сначала определимся с понятием «культура». Мы же не имеем в виду только художественные полотна Ренессанса и классическую музыку?

— Психологи подразумевают под этим понятием все, что создано человеком для человека. В нас всегда есть и природная и человеческая составляющие. Например, жажда — это природная потребность. Но способы удовлетворения этой жажды специфически человеческие. Мы ведь можем подойти к луже и похлебать воды. Но нет, мы придумали посуду, а потом «нет, я пью только из стекла», «нет, мне воду другой фирмы».

Культура — это средство овладения и трансформации природы. Она позволяет человеку сохранять, усложнять, развивать себя. Из нее мы черпаем смыслы, которыми живем. Человек создал культуру, чтобы немного загородиться от дикой природы, отделить себя от нее.

Но культура — это не что-то статичное. Как и любой процесс, она имеет внутренние разрушающие силы. Культура постепенно вырождается, и мы имеем сейчас, например, «Дом-2» — продукт с максимальным эмоциональным подключением, но без какого-то смысла, который человек может взять на вооружение и с его помощью дальше идти по жизни.

Лариса Головина , нейропсихолог. Анна Зайкова.

От зверушки к социуму

— Где в человеке искать эту «культуру»?

— Строение личности трехчленное. Эту триаду человек давно понял: «отец —сын — святой дух», «тело — разум — душа» и тому подобное. В отечественной психологии это тоже поняли, причем в разных школах. Есть понятие природного, социального и культурного индивида. Последние две и составляют личность.

Каждый из нас рождается природным индивидом и является представителем своего вида. Грубо говоря, изначально мы все зверушки. У нас уже есть некоторые особенности нервной системы, которая определяет наш темперамент, на основе которого формируется характер. Для того чтобы быть природным индивидом, делать ничего не надо, мы становимся им по факту рождения.

Если дальше не будет создано специальных условий развития, то мы так и останемся в природе. То есть можно быть природным индивидом, но не стать человеком. Дети-маугли — классический пример. Жизнь природного индивида подчинена удовлетворению потребностей. Это не только поесть-попить, но и потребность в безопасности, защите территории, лидерство в стае, размножение и прочее.

Ученые-психологи долго искали понятие личности внутри самого человека, пока в середине прошлого века Лев Семенович Выготский не сказал, что не надо там искать, нет там ничего, кроме природы. Источник появления личности — социальная среда. И не бывает так, что человек родился и сразу — Иммануил Кант.

Как развлечься в музее. открытые источники в интернете

Первое рождение личности происходит тогда, когда человек оказывается в социуме. Возле него постоянно мать. Это тяжелый эмоционально заряженный объект, она постоянно наступает на горло природному индивиду, знакомит его с запретами: нельзя есть руками, нельзя ходить в туалет где попало, не ори — не дома, и дома не ори.

Зачатки социального индивида мы можем наблюдать у ребенка примерно в три года. Именно с рождением социальной части личности связан так называемый феномен горькой конфеты.

Проводили эксперимент, где ребенка оставляли наедине с конфетой на столе, сказав: «Если дотянешься до нее со стула, то можешь съесть». Но дело в том, что дотянуться до конфеты сидя было физически невозможно. То есть получить сладость ребенок мог, только встав, а значит, обманным путем.

Так вот младшие дети просто вставали, брали конфету и ели. А те, кто постарше, у кого уже начали формироваться социальные нормы, ели и плакали, эта конфета стала «горькой». Поскольку нормы говорят нам, что обманывать нехорошо.

В дальнейшем социальная норма будет управлять и поведением — ребенок просто не встанет за конфетой, чтобы не обманывать.

Социальная норма относительна. То, что принято в вашем коллективе, не принято в другом. То, что можно взрослым, недопустимо для детей. То, что можно в одной религии, нельзя в другой. Это не та «шапка», которую можно натянуть разом на все человечество. Норма всегда работает только в определенной социальной группе.

Дети. Михаил Хаустов

Ненормальная норма

— Хорошо , мы получили хомо сапиенса , адаптированного к социуму , который приучен к туалету и чтит уголовный кодекс , вежлив и умеет работать. Этого достаточно , чтобы стать человеком?

— Вполне. Дальше можно не развиваться и счастливо прожить до конца своих дней. На этом уровне не возникает вопроса, правильно ли я поступаю. Потому что, если я поступаю так, как велит социальная норма, значит, все правильно. Все бегут, и я бегу. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, норма дает сбои.

Возьмем, например, такую ситуацию: в коллективе всегда было принято травить новичков — это норма. И вот все плюют на очередного сотрудника. Но найдется пара людей, которым станет нехорошо от этого: они понимают, что всем травить одного некрасиво и нечестно, и начнут разбираться, почему так, а не иначе, рефлексировать по этому поводу.

И вот эти люди, получается, функционируют не только в пределах нормы, у них есть еще какие-то представления. Они приобщены к каким-то большим ценностям, в составе их личности есть тот самый культурный индивид.

Оказываясь в ситуациях, когда общественная норма сбоит, человек испытывает дискомфорт.

Мысли. СС0

— Давайте приведем еще какой-нибудь пример сбоя нормы?

— Например, сейчас агрессивно навязывают как социальную норму оценку человека через внешние социальные атрибуты успеха. Ты должен быть богатым, успешным, счастливым, с машиной, квартирой, дорогой собакой, красивой женой, умными детьми. Кто-то в погоне за этими атрибутами выматывает себя на всевозможных тренингах личностного роста, забывая про свои истинные потребности. А кто-то понимает, что счастлив и так, потому что погоня за успехом противоречит как раз его внутренней культуре.

Если на уровне природного индивида решение лежит в плоскости «нравится — не нравится», «приятно — неприятно», у социального — «хорошо — плохо», «правильно — неправильно». У культурного же индивида парадигмой будет «истинно — ложно». То есть какое-то действие может быть одобрено социальной группой, но идти вразрез с твоими нравственными ориентирами.

Кстати сказать, эта культурная надстройка личности настолько тонкая и хрупкая, что иногда смывается буквально несколькими порциями алкоголя. У некоторых смывается и срединная социальная часть. Единственное, что остается, — зверушка, которой ты и родился.

Отечественные психологи называют момент формирования культурного индивида вторым рождением личности.

Индустрия красоты. vk.com/ik_barnaul

СССР и «Махабхарата»

— В какой момент жизни человека это происходит?

— Этого может не произойти вообще. Дело в том, что над социальным обузданием природного индивида работает все общество в целом, включая родителей и воспитателей. Кто работает над культурной частью — большой вопрос.

И, наоборот, «строительство» этой части личности может начаться очень и очень рано.

В этом, например, парадокс советского времени, когда люди материально имели гораздо меньше, чем сейчас, но были гораздо благополучнее, в том числе и в плане психического развития. Все потому, что были некие высшие смыслы существования и очень многие люди были «прикреплены» к этим смыслам автоматически с раннего детства.

Или, например, Древняя Индия времен «Махабхараты». Человек рождается, и ему буквально сразу рассказывают: вот такие боги у нас есть, вот как им нужно молиться, вот каким нужно в этой жизни быть, чтобы перейти в следующую жизнь, и прочее.

И человеку сразу все понятно, у него есть смысл, который дает колоссальную энергию жизни, помогающую ему справляться с неурядицами. У него гораздо меньше каких-то внутриличностных конфликтов, которые сплошь и рядом встречаются сейчас.

Современная поп-культура имеет в своем арсенале примитивные, бедные, недуховные смыслы, которые взяты из социальных норм и подсвечены. Есть и много иллюзий типа «кто был ничем, тот станет всем» или «деньги избавят от проблем».

Отсутствие здоровой культурной среды обеспечивает многие личностные проблемы, с которыми человек идет к психологу.

Лето , книги , чтение СС0

— … вместо того чтобы почитать книги или насладиться мировыми художественными шедеврами?

— Когда у человека возникает какой-то конфликт, он его пытается как-то себе объяснить, но у него нет тех самых культурных духовных смыслов и примеров, с помощью которых можно пережить этот конфликт. И он идет к человеку, который ему все разжует.

Опасность в том, что не все люди с образованием психолога и креслом обладают этой культурной надстройкой.

Свобода и смерть

— Допустим , психолог прекрасен во всех отношениях. Как он может помочь человеку , которому не хватает духовных смыслов?

— Начинается экзистенциальная терапия. У такого человека есть много проблем, связанных с осмыслением того, что он, собственно говоря, человек. Например, проблема смерти.

Здоровая личность со сформировавшейся культурной, понимающая, что смерть есть, что когда-нибудь все умрут. Эта мысль переживается человеком, но не разрушает его, а скорее, напротив, помогает справляться с проблемами. Грубо говоря, человек, признающий перспективу смерти, не станет пылить по поводу сломанного ногтя.

У невротиков все наоборот. Они придают огромное значение любой жизненной неурядице, игнорируя при этом наличие гораздо более важных экзистенциальных проблем.

Уход от проблемы смерти эксплуатирует и поп-культура: есть огромный поток информации о развитии медицины и косметологии, транслирующий невротическую мысль о вечной молодости. Эта мысль потом может стать причиной тревожных расстройств и панических атак.

То же происходит с другой экзистенциальной проблемой — свободой. Личность, в составе которой есть культурный индивид, понимает свободу не только как способность поступать определенным образом, но и как принятие ответственности за каждый свой поступок. Для человека без культурной составляющей свобода означает «делаю что хочу».

Радость. Свобода. Небо СС0

— Мы говорим , что человек с большой культурной базой может самостоятельно справиться с трудностями. Со всеми?

— Даже большой культурный объем не гарантирует человеку избавление от проблем. Есть ситуации, в которых люди оказываются впервые, и это ставит их в тупик. Например, первая любовь. Да еще, например, и невзаимная. Кто знает, что с ней делать-то вообще! Или, может быть, человек впервые столкнулся с ситуацией утраты. Эти жизненные проблемы не решишь по щелчку пальцев.

Развитый культурный индивид не гарантия долгой и счастливой жизни. Но это принципиально новый способ осмысления реальности.

Культурные творцы

— Кто вообще должен взращивать в человеке культуру? Семья? Школа?

— Личность культурная потенциально может воспитать такую же культурную личность. А вот человек, у которого в составе только природа и социум, — никогда и ни при каких обстоятельствах.

Слава Богу, человек общается не только с родителями. Хорошо, если культурный уровень есть у няни, воспитателя, учителя, других взрослых. И у всех тех, с кем контактирует человек. Это может быть некий лидер мнений, блогер, духовный лидер, может быть, неформальный.

Скажу больше, транслятором этих культурных знаний и представлений может быть человек, которого уже нет в живых. Ты просто приобщаешься к его произведениям, осмысливаешь и выносишь некий опыт.

То есть шанс стать человеком культурным есть и у тех, кто родился в семье, где не было этой надстройки.

Музыка через века

Всегда была некая элита, которая создавала произведения культуры, и те, кто к ней приобщался. И некоторые мечтали, что наступит время, когда человечество избавит себя от рутинного труда и все разом начнут творить. Ничего подобного!

У человека появились посудомоечные и стиральные машины, а он все равно сидит и всякую фигню в «Инстаграм» смотрит. Потому что природный индивид всегда сильнее, а ему хочется впечатлений, вкусняшек и лайков, чтобы быть круче других.

Чтобы выйти на культурный уровень, нужно постоянно делать над собой усилие. Это вопрос самодисциплины и самовоспитания в том числе.

Вот декабристы. Вернулись из глубины сибирских руд, и все дико удивлялись, какие они стойкие ребята. Ничто их не сломало, в то время как никакого психолога рядом не было. Потому что было воспитание с прицелом как раз на культуру, осмысление которой дает огромную выносливость.

Эта культура вначале передается с самыми элементарными бытовыми вещами, такими как чистить зубы, есть приборами. Вы должны понять, что нужно оставаться человеком всегда, независимо от обстоятельств.

Грубо говоря, пользоваться носовым платком, а не сморкаться за угол, даже когда тебя никто не видит. И не потому, что за этот поступок тебя осудит социум, а потому что ты сам для себя считаешь это неприемлемым.

Бал студии старинного танца «Северная сторона» vk.com/severnaja_storona

— А надо ли , на ваш взгляд , вообще воспитывать в себе культурного человека? Мы же говорили , что можно прекрасно жить и с двумя базовыми составляющими — природной и социальной.

— На этот вопрос каждый отвечает себе сам. Потому что никто не спросит с тебя эту «культуру», если ее нет. Вот за социального индивида могут спросить, например по уголовному или административному кодексу. Ты за нарушения отвечаешь перед социумом. А за свое культурное наполнение — только перед собой.

Сейчас на каждом углу говорят, что надо саморазвиваться. Ты можешь сказать: «Вам надо — вы и саморазвивайтесь».

Музей. Выставка. Искусство. СС0

Уровень недоступен

— Почему проблема отсутствия культурного воспитания так остро стоит сейчас?

— Мы живем во время, когда нет каких-то глобальных духовных идей и смыслов, которым подчинена жизнь человека. И каждый волен наполнять своего культурного индивида чем и как захочет.

Тут и кроется подвох. Каналов трансляции культурной информации, таких «окошек», становится все больше, а смотреть ни в одно не хочется, потому что смыслов-то там нет. И не всегда тот, кто создает какие-то объекты культуры, в состоянии вложить в них смысл, потому что у него самого не развита эта часть личности.

В огромном потоке информации человек становится как бы менее содержательным. Это ведет к упрощению личности, у нее в конце концов не останется даже самих возможностей постигать культурные смыслы.

Социальные нормы будут существовать всегда, пока есть как минимум два человека, — они договорятся о правилах поведения. Но культурный уровень рано или поздно захлопнется. Для многих он недоступен уже сейчас.