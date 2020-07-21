Ходить на мастер-классы и учиться чему-то новому полезно. Только не в том случае, если вам рассказывают, как жить, относиться к окружающему миру и стать лучшей версией себя. Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Лариса Головина рассказала altapress.ru, почему людей тошнит от тренингов саморазвития и с помощью чего опытные коучи играют на некрепкой психике своих клиентов.

Депрессия и self-help

— Почему тренинги личностного роста так популярны?

— Это началось с тренингов продаж. Заявлялось, что продажи — это отдельное умение и талант. А потом выяснилось, что для такой работы нужны особые личностные качества.

Каждому продукту свое время. Наступил период, когда люди оказались готовы покупать самосовершенствование. И тут же появились специалисты, которые сделали предложение. Вот мы хотим конфет, хотя это вовсе не полезная еда, и нам их предлагают. Что же теперь, все конфетные фабрики закрыть?

Все это имеет право на существование, и каждый человек имеет право на пути к самосовершенствованию уничтожать себя самыми разными способами.

Тренинги саморазвития — красочная демонстрация того, как сильно и быстро человек может идти против себя, своей жизни и своего здоровья во имя какой-то невротической идеи. Игнорируя свои собственные реальные потребности.

Клинический психолог Лариса Головина. vk.com.

Тренд на саморазвитие появился за границей, до нас дошел поздно — в начале 2000-х — и все еще довольно силен. На самом деле на Западе сейчас популярен другой тренд — там делают тренинги для людей, покалеченных тренингами личностного роста.

Есть книга датского психолога Свена Бринкмана «Конец эпохи self-help: как перестать себя совершенствовать», где он говорит, что как раз попытки людей стать лучшей версией себя привели к эпидемии депрессии.

— Одни люди легко пойдут на тренинг , другие не пойдут никогда. В чем принципиальное различие между ними?

— В ценностях и мотивах. Не все люди с весом больше 56 килограммов начинают худеть. Просто для кого-то важно это, и человек сделает все для похудения, а другой скажет: «Я толстый, ну и что».

Мозг google.ru

Ядро нашей личности — мотивационная сфера. Есть осознаваемые и неосознаваемые мотивы. «Я хочу саморазвиваться» — это декларируемое стремление. Но при этом за ним стоит другое — «Я хочу быть уверенным, что я хороший». То есть человек хочет себя переделать, потому что думает, что с ним что-то не так, он какой-то неправильный и недоделанный.

— Тренинги отличаются. Есть , например , обычные курсы повышения квалификации , а есть что-то вроде «осознай себя немедленно».

— Да, бывает, что ты достиг потолка в своей специальности и тебе нужны новые знания. Ты можешь пойти и послушать человека, который знает, больше чем ты. Почему бы и нет.

И совсем другое, когда человек просто все время собой недоволен. Когда ему кажется, что вот-вот и начнется настоящая жизнь, только надо немного вдохновиться. Это главный маркер.

Саморазвитие , личностный рост. СС0.

Все будет хорошо

— Чем привлекают людей тренеры личностного роста?

— Как правило, коучи, которые хотят нажиться на невротическом стремлении к саморазвитию своих клиентов (и успешно наживаются), эксплуатируют три простые идеи: «нужно обязательно себя совершенствовать», «нужно быть эффективным и результативным» и «все будет хорошо».

Последнее — это то, чего хочет большинство: вы богаты, у вас нет плохих эмоций, у вас идеальный муж, вас слушаются дети и обожает начальство. Пока вы бесконечно к этому стремитесь, вас можно зацепить.

— Но эти желания и посылы кажутся вполне нормальными.

— Это псевдонормальность. Как с едой. Бумагу можно посыпать сахаром, и вы съедите ее. Люди, которые употребляют такую «еду», перестают понимать: то, что вкусно, не всегда съедобно. Глупо же жевать бумагу, правда?

Мозг. Открытые источники.

Человека очень легко поймать на какую-то идею, если он воспринимает мир черно-белым. Вот есть два мешка, человек сортирует идеи на хорошие и плохие, других нет. На самом деле ему просто недодали мешков. Потому что кроме «хороший — плохой» в мире есть еще «полезный», «странный», «нужный», «удобный», «предпочтительный в этот момент для меня» и прочее.

Важно понимать, что жизнь неоднозначна, что бывают неожиданные повороты, где-то ты можешь останавливаться в развитии, пробуксовывать и стагнировать. И на это у тебя есть право.

Не плохой , а другой

— Попробую отстоять пользу тренингов. Например , я замкнутый человек. Ведь было бы здорово научиться общаться с людьми?

— Зачем? Это ключевой вопрос. Например, ты хочешь новую работу, для нее нужны навыки коммуникации, ты идешь на тренинг, прокачиваешь их и можешь очень технично общаться с людьми. Но ты все равно идешь против себя: приходишь с работы домой и сидишь один как сыч. В какой-то момент понимаешь, что хватит от себя требовать невозможного, и начинаешь жить как жил.

Депрессия. CCO.

Другое дело, когда ты просто думаешь: «Да что же я за урод такой, у меня никого нет, пойду научусь общению и буду крутым». Для чего именно? Это противоречит специфике твоих нервных процессов, рано или поздно ты все равно разочаруешься.

Надо понимать, что идеальных людей нет и отсутствие какого-то навыка не делает человека хуже. Мир разнообразен, и замкнутые люди вполне эффективны и нужны в куче разных сфер деятельности. Если мы все будем открытыми и общительными, кто будет работать с документами и скрупулезно заполнять какие-нибудь карточки?

Кроме того, стремясь прокачать какой-то навык, всегда можно упереться в потолок. Даже если брать «физику». Есть, например, понятие скорости передачи импульса в мышцах. И одни люди могут бегать быстро, а другие — долго. И это разные свойства. Перекроить невозможно.

Если человек, который может бегать долго, захочет делать это еще и быстро и будет для этого специально тренироваться, он себя убьет в итоге.

Депрессия. СС0

То же с нервной системой. Может быть, человек не очень умен, у всех разная скорость психических процессов. Ну не получается у него выйти на другой уровень анализа и синтеза. И такому человеку обещают, что он продвинется по карьерной лестнице. Но на другой должности надо мыслить быстрее, обрабатывать больший объем информации, например. Его нервная система не справится с этим. Не потому, что она плохая, а потому, что другая.

Вечное недовольство

— С чем люди после такого «саморазвития» приходят к психологу?

— С усталостью от постоянного напряжения, с депрессией, с разочарованием. Говорят, что делали и то и се, но ничего не работает. Нет счастья в итоге.

Это происходит, когда человек подспудно сравнивает себя реального с тем, кем бы он хотел быть. И как бы такой человек не саморазвивался, он будет недоволен результатом.

Саморазвитие , личностный рост. СС0.

Проблема невротика в том, что он задирает планку, но чувствует себя неспособным этой планки достичь. Поэтому цепенеет и ничего не делает.

Парадокс личностного роста для таких людей в том, что при всех требованиях эффективности и результативности они стоят на месте и боятся совершить какие-либо действия, потому что боятся разочароваться.

Тренинги эксплуатируют идею о том, что все доступно, стоит только захотеть, поставить правильную цель и применить правильные техники. Это больная идея, потому что она в корне противоречит реальности. На самом деле реальность — это всегда ограничение.

Мы все хотим ходить через стены и телепортироваться. Это, наверное, было бы удобнее. Но вынуждены передвигаться на ногах. Можно сесть и рыдать по этому поводу, а можно просто идти. И дойти куда надо, только не за две секунды, а за два дня, например.

Саморазвитие , личностный рост. СС0.

— Как реагирует физически наш организм на такой вынужденный и скоропостижный личностный рост?

— Если человек «глотает» какую-то идею, не прожевывая, на психологическом уровне он травится. На телесном происходит то же самое. Это похоже на пищевое отравление — апатия, тяжесть, усталость, тошнота.

«Выход» этих непереваренных убеждений и эмоций на физическом уровне иногда даже сопровождается рвотой.

У людей в депрессии серый цвет лица. И когда человек в процессе работы с психологом избавляется от своих убеждений, он реально розовеет. Я неоднократно наблюдала этот эффект. В постоянной гонке за эффективностью можно и с гипертоническим кризом свалиться.

Лариса Головина. Из личного архива.

Откуда надо убегать

— Любая психологическая группа — это тоже своего рода тренинг. Как распознать , помогут ли тебе или сделают невротиком?

— Прежде чем что-то сказать или сделать на терапевтической сессии, я думаю: «Я это делаю в интересах клиента или удовлетворяю свои собственные потребности, например любопытство?» Поступать по второму варианту я не имею права. И не имею права оценки поступков других людей. Не говорю: «Ну ты дурак! Надо же по-другому».

Если вы понимаете, что на тренинге вас «топят», обесценивают ваши чувства, говорят, как делать правильно, а как — нет, бегите: похоже, там до вас никому нет дела.

К сожалению, и на рынке психологических услуг много манипуляторов и опасных техник. Если после сеанса вы чувствуете себя раздавленным, это сигнал бедствия. Или, напротив, испытываете бурное воодушевление — это тоже манипулятивный эффект. Положительные эмоции — тот самый сахар, с которым вы съедите бесполезный, а иногда и ядовитый клочок бумаги.

Одиночество. CCO

Шутки-прибаутки — тоже психологический подсластитель. Под соусом юмора можно подавать любую жесть. Так что если вам очень смешно, задумайтесь, что вы только что «съели».

— Но некоторые тренинги основаны как раз на шок-эффекте: сейчас мы проедем по вам катком , а потом , гарантируем , вы взлетите.

— Не исключаю, что на кого-то и действует такой «пинок», но у меня в этом случае есть большие вопросы к самому коучу. Для чего ему нужен такой быстрый результат? Чтобы потешить свое тщеславие? Он возомнил себя Господом Богом? Вот когда появляется такая идея — быть равным Богу — тут точно нет речи про психологическое здоровье.

Есть процессы, которые требуют времени, и невозможно добиться быстрого эффекта. Можно собрать вместе девять беременных женщин, но они не родят за один месяц. Процесс личностной трансформации не происходит по щелчку пальцев. Это всегда вызревание, некая биография. Тот, кто хочет быстрых результатов, не понимает самой сути процесса.

Улыбка. CCO.

Посчитаем потери

— И как не попасться на удочку заманчивых идей саморазвития?

— Задать себе несколько вопросов. Ну хорошо, надо совершенствоваться. А зачем мне совершенствоваться? Кому нужно, чтобы я совершенствовался? Когда я пойму, что совершенен? Кто мне об этом скажет? Какой ценой это произойдет — не потеряю ли я в процессе что-то важное?

Причем деньги — это самое меньшее, что можно потерять в таком случае. Можно утратить какие-то отношения, веру в себя, в какую-либо психологическую помощь. Но самая дорогая цена — время своей жизни. Ты пытаешься постоянно расти над собой, а реальность-то в это время идет мимо.

Надо понять, что жизнь — это процесс, она сама по себе — развитие. То есть в принципе, когда мы живем и думаем, мы саморазвиваемся. А если мы живем, чтобы прийти к какому-то результату, да еще и сравнивая его с результатом других людей, то мы теряем из виду сам процесс.

Улыбка. CCO.