Отойди от холодильника! Барнаульский психолог рассказал, как «перестать жрать» и начать жить

Заедание стрессов все чаще становится проблемой, избавиться от которой самостоятельно может не каждый. Пищевые привычки грозят лишним весом, и первопричина тому — «зажатые» в человеке негативные эмоции. Что делать, если кусок торта — единственная радость, и к чему может привести бесцельное стояние перед открытым холодильником, altapress.ru рассказал Николай Прохоров, психотерапевт центра снижения веса «Борменталь» и автор тренинга «Как перестать жрать?».

Краткое содержание

Почему люди начинают есть больше , чем нужно?

— Чтобы перестать есть, надо начать жить. Если подумать, то многие люди не живут, а «выживают» или «уживаются». Или вовсе играют роли или оправдывают чьи-то ожидания. Но полноценными себя не чувствуют.

Личные потребности, таким образом, не удовлетворяются. Либо человек вообще теряет способность замечать свои собственные желания.

Люди испытывают массу негативных эмоций, но проявить их не могут: они табуированы в обществе, считается неприличным открыто выражать, например, злость или обиду.

Здесь на помощь приходит еда. Это самый приемлемый и социально одобряемый способ получить удовольствие и загладить весь негатив.

Ожирение. Лишний вес. Весы. СС0.

Как формируется привычка есть?

— У нас с едой непростые отношения. Они всегда складывались на основе голода. Сначала пропитание вовсе приходилось добывать. Потом были многочисленные неурожайные годы, военные конфликты и прочие события, которые существенно сокращали количество продуктов.

Лишь совсем недавно человечество стало жить в настоящем пищевом изобилии, а до этого, по большому счету, был голод. Поэтому еда исторически наделяется повышенной ценностью. Это, например, проявление заботы или уважения: кормить человека — значит любить его. Это и своего рода получение признания: если у меня есть еда, я лучше многих.

Все эти ценности мы сейчас «перекладываем» на современную жизнь, но в ней уже нет недостатка пищи, более того, все больше становится вредной еды. Это социальные привычки.

Ребенок ест кекс. СС0

Есть и биологические, формирующиеся в детстве. Если младенец плачет, особо тревожная мама не станет долго разбираться в причинах (туго спеленали, в комнате холодно или памперс мокрый) — она просто покормит его грудью. Ребенок получает рефлекторную связку: плохо — надо поесть, причем не важно, голоден ли ты на самом деле.

Еда — это рефлекс?

— Да. «Подсластить жизнь», «сделать себе приятно» — так обычно говорят наши клиенты о причинах. Еда — это самое простое, что можно придумать. Человек заедает плохое, не задумываясь над тем, что он делает. Он не понимает, почему и в какой момент это происходит, просто протягивает руку и кладет в рот то, что ему нравится.

Работать с привычками очень непросто. Это рефлекс, который помогал человеку выжить. Природа закрепляет его в мозге положительным опытом.

Бургер. Еда. СС0

С чего , с точки зрения психологии , нужно начинать избавление от вредных привычек?

— Вся психология и психотерапия направлена на повышение осознанности человека в любых ситуациях, где действия этого человека становятся неэффективными. Так что в первую очередь надо начать осознавать вредную пищевую привычку, вовремя ее заметить. Задайте себе вопрос: а действительно ли я голоден?

Я есть не хочу, но зачем-то подошел к холодильнику, открыл его и ищу что-то. Вот в этот момент важно себя остановить и начать думать. Это первый шаг к разрушению пищевой привычки и сборке новой, правильной.

Школьница ест пиццу. СС0

Есть алгоритм действий , чтобы не съесть очередной кусок торта?

— Это ряд вопросов самому себе и последующих действий. Утрированно можно смоделировать ситуацию.

1. Что сегодня со мной происходило? Наступили на ногу в автобусе, пролила кофе на платье, директор наорал.

2. Что происходит сейчас? Вот стою я перед холодильником.

3. Что я сейчас чувствую? Я злюсь, я расстроена, я обижена, мне одиноко и пр.

4. Какие мысли при этом у меня? Вот козел все-таки наш директор, мог бы сначала меня выслушать. Кондуктору бы по морде дать и пр.

5. Что чувствует при этом мое тело? Ком в горле прямо стоит, например.

6. Чего я хочу? Вот здесь оказывается, что вы не хотите торт, вы хотите просто выразить эмоции.

Женщина есть пончик. СС0

И последний, решающий вопрос: что я могу сделать для этого помимо еды?

И здесь масса вариантов: нарисовать директора и замазать черным фломастером (есть много рисовальных техник выражения злости), прогуляться по улице, помедитировать, сделать дыхательную гимнастику. В интернете можно найти много способов саморегуляции.

Или просто переключиться — заняться тем, что приносит удовольствие: поболтать с подругой по телефону, накрасить ногти, переставить посуду, вязать, вышивать, полежать в теплой ароматной ванне, почитать, посмотреть кино, убраться в доме, в конце концов, — кому что нравится.

Еда. Продукты. открытые источники в интернете

Как психология объясняет ночной жор? Почему люди встают к холодильнику?

— Это парадоксально, но вообще-то есть ночью — это нормально. Наши пищеварительные ритмы так устроены, что мы готовы к еде по ночам.

Это биология, но есть и психологические причины. Например, человек сидит на диете и днем сознательно ограничивает себя в пище. Организм начинает «копить» голод. А ночью человек вроде как ложится спать и теряет контроль, отпускает эти ограничения. И возникает непреодолимое желание есть, инстинкт несет вас на кухню.

Я вам больше скажу: люди, которые страдают таким ночным жором, иногда могут не осознавать, что делают. Им кажется, что еда им просто снилась, а утром они с удивлением узнают, что ели наяву. Психика как бы говорит: если нормально не питаешься днем, подожду, пока ты станешь безвольным.

Записки на холодильнике. www. pure-t.ru

С какими проблемами чаще всего люди обращаются к психологу?

— Часто вредные пищевые привычки вовсе не значат быстрый набор лишнего веса. Приходят люди, которые себя хорошо чувствуют, несмотря на три лишних килограмма. У этих людей случилась стрессовая ситуация, переживая которую они потеряли аппетит. И теперь, когда ситуация исчерпана, организм начинает восполнять энергию, и они переедают.

Есть возрастные вещи. Например, при менопаузе у женщин обменные процессы замедляются, а пищевые привычки не меняются, отсюда переедание и набор веса.

Самая большая категория — люди, которые десятки лет страдают от лишнего веса, но привычки изменить не могут. Иногда у них получается немного похудеть, но потом вес возвращается.

Бургер. СС0

Как проходит «лечение»?

— Обязательно разрабатывать индивидуальный рацион питания. Если мы не «закроем» биологию и человек будет все время голоден, то он станет есть запрещенные продукты на уровне инстинкта, и никакая сила воли тут не поможет. Чувство голода надо удовлетворить и тогда уже браться за психотерапию.

Часто за перееданием и лишним весом скрываются не разовые стрессы, а глубокие проблемы, так называемые вторичные выгоды. То есть лишний вес для чего-то нужен человеку.

Например, «если я буду маленький, меня никто не заметит»: надо быть большим, чтобы в буквальном смысле иметь вес в обществе.

Еда. Продукты. открытые источники в интернете

У женщин за лишним весом могут скрываться сексуальные травмы. Пациентка говорит, что хочет быть привлекательной, но как только худеет и начинает получать внимание мужчин, тут же пугается и снова набирает вес.

Иногда в семье «поддерживают» лишний вес супругов. Например, как только женщина худеет и становится более привлекательной для других мужчин, муж начинает беспокоиться и ревновать. И она вроде хочет избавиться от переедания, но из страха потерять семью ничего не делает.

Холодильник. Продукты. CC0

Сколько нужно времени , чтобы избавиться от пищевой привычки?

— Лишний вес — это хроническое заболевание. На уровне физиологии нельзя получить полное излечение, можно добиться только ремиссии на длительные годы. Но у человека, который страдал ожирением, всегда есть риск вернуться к прежнему состоянию.

Мы говорим о том, что в первую очередь надо научиться правильно питаться. На это уходит от месяца до трех. Если после этого срока человек хорошо себя чувствует, худеет, но «чего-то в жизни не хватает», то важно именно на этом этапе найти это «что-то» и начать получать удовольствие не от вредных продуктов. На это уходит еще месяца два-три. И все будет хорошо.

Контроль за весом , похудение. СС0