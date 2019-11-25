Предъявите подмышки. Как бодипозитив помогает и вредит жителям Алтайского края

Лишний вес — это болезнь, а излишняя растительность на теле женщины — признак неряшливости. Бодипозитив отрицает такое суждение. Течение призывает к принятию своего тела таким, какое оно есть. И с каждым годом обретает все больше последователей. Altapress.ru разбирался с явлением бодипозитива с помощью популярных блогеров и барнаульского врача-диетолога Алексея Шелягина.

Что такое бодипозитив

Движение появилось в 1996 году. Его основательницами стали американки Конни Собчак и Элизабет Скотт. Конни из-за булимии потеряла сестру и сама пережила проблемы с расстройством пищевого поведения. Элизабет Скотт работала психотерапевтом, вместе с Конни они решили запустить школьную программу, целью которой было освободить молодых людей от ненависти к своему телу.

По ошибке некоторые ассоциируют бодипозитив исключительно с небритыми частями тела, крупными формами или отсутствием макияжа. Но если мыслить глобально, то бодипозитив призывает к жизни в гармонии с таким телом, которое дала природа.

Принципы тесно переплетаются с идеями феминизма. По мнению активисток, стандарты красоты — происки патриархата, в нем женская красота необходима мужчине для удовлетворения его потребностей.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

Однако рассматривать бодипозитив исключительно в векторе борьбы с патриархатом не совсем верно.

Это движение преследует более масштабные цели, отстаивает идею о личном выборе человека своих внешних составляющих. Под лозунгом «мое тело — мое дело» течение старается научить людей любви к себе. Активисты призывают не сравнивать себя с мужчинами и женщинами из киноиндустрии и рекламы, фигуры и лица которых прошли девять кругов ретуши.

Опять самый упитанный

По данным Минздрава, в 2018 году на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения. Звание «Самый толстый регион» Алтайский край удерживает второй год подряд.

Екатерина Карелова,

активистка бодипозитива:

Бороться необходимо не с толстыми людьми, а с их дискриминацией. Такое отношение только вредит. Из-за стигматизации полных людей многие не идут к врачам, потому что там пытаются списать все жалобы на вес, не разбираясь.

Екатерина утверждает, что для воспитания толерантного отношения человеку необходимо окружить себя контентом с богатой палитрой человеческих форм.

Екатерина Карелова,

активистка бодипозитива:

Когда видишь разных людей, разные тела, начинаешь понимать их нормальность, начинаешь осознавать, что тот образ, который нам навязывают медиа, — очень узкое представление о красоте.

Карелова имеет крупные формы, не бреет ноги и подмышки. И выкладывает фото себя в Instagram. По ее мнению, движение не обязывает человека отращивать волосы на ногах, а только показывает, что это позволительно. Вы можете позволить себе вообще все что угодно относительно своей «оболочки», в том числе и худеть. Здесь стоит вопрос личного желания и комфорта.

Еще один бодипозитивный блогер Александра Митрошина, наоборот, в противопоставление мифу о большом весе, изъянах и неухоженности активистов находится в отличной физической форме.

Как говорит девушка, когда-то она пообещала себе тренироваться каждый день и уже много лет не пропускает занятий. При этом Александра активно поднимает темы бодипозитива в своем блоге и старается помочь людям полюбить себя.

Бомба замедленного действия

Алексей Шелягин, врач-диетолог фитнес-клуба «Магис-Спорт», отмечает, что ожирение — это само по себе заболевание, которое, как и любое другое, требует лечения. Несмотря на то что у людей с ожирением бывают нормальные результаты медицинских анализов, это, как подчеркивает Алексей, ненадолго.

Диетолог утверждает, что у толстого человека раньше заболят колени, начнется одышка, будут проблемы, связанные с внутренними органами, давлением. Так что, даже если сейчас лишний вес не вызывает у вас дискомфорта, это не значит, что в будущем повышенная нагрузка на тело не проявит себя в виде каких-либо проблем со здоровьем.

Как говорит врач, в принятии своего тела нет ничего плохого, если не уходить в радикальные настроения. Другое дело, когда человек хочет меняться, но ему не хватает силы воли. Здесь бодипозитив выступает весомым оправданием для общества — чтобы ничего не делать.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

Готов ли Алтай к бодипозитиву

На аккаунт барнаульского блогера Арины Косачевой подписаны порядка 9 тыс. человек. С ними она обсуждает вопросы бодипозитива, феминизма, мизогинии.

Арина начала вести свой блог год назад, в возрасте 16 лет, однако к бодипозитиву пришла намного раньше. Ее беспокоило, что в головах людей формируется предвзятое отношение к окружающим на основе их внешности, если та не соответствует общепринятым стандартам. Переживания Арины вылились в блог.

Арина Косачева,

блогер:

Быть разными — круто. Мой блог стал криком моей души и одновременно местом личных историй. Все в наших руках — социальные проекты, направленные на подчеркивание уникальности каждого человека, отказ от косметической ретуши и фотошопа, просвещающие посты и статьи — все это играет огромную положительную роль на пути к принятию себя.

Как влияют ТВ и реклама

Последствия подключения ТВ на Фиджи были ужасающими: среди жителей государства, у которых никогда не было проблем с пищевым поведением, началась «эпидемия» анорексии. Молодые девушки, насмотревшись на фигуры в «ящике эталонов», начали худеть, были зафиксированы смертельные случаи.

Сейчас ситуация в СМИ иная, индустрию поглощает бодипозитивный тренд, многие бренды стараются показывать в своих рекламных кампаниях разные женские формы. Такие титаны, как Dove, Nike, Asos и многие другие, предлагают покупательницам быть разными, не следовать стандартам, а любить свое тело.

Один из самых популярных интернет-магазинов Asos выбирает моделей для фотографий одежды с разными формами и цветом кожи. У одной из работающих с брендом моделей есть пигментные пятна на теле.

Онлайн-ритейлер делает это с определенной целью — показать, что тела бывают разными. Это поддерживает и популяризирует бодипозитивные взгляды людей.