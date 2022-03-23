Совет психолога. Как заставить ребенка идти в школу и умнеть

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Почему ребенок не хочет ходить в школу и что с этим делать?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Два главных фактора

Часто дети отказываются идти на учебу в адаптационный период. Им может быть как новая четверть, так и новый учебный год. Или вовсе следующая ступень обучения.

Например. переход из средней школы в старшую. Эксперт успокаивает: это абсолютно нормальная реакция, которую нужно просто пережить.

Совсем другая история, когда юная личность на учебе чувствует себя стеснительно и скованно. В решении этой проблемы понадобиться помощь специалиста.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Следующая причина нежелания — межличностные конфликты. Они могут возникать и между одноклассниками, и между учениками и учителями. В итоге, ребенок просто не хочет с утра подниматься с постели и идти туда, где ему не комфортно.

Не лень

Некоторым родителям может показаться, что чадо не тянется за парту из-за банальной лени.

Но психолог настаивает: нужно искать точное объяснение, почему дитя не мотивировано на получение знаний. И еще один ответ нередко кроется в физическом состоянии.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Не исключено, что ребенок просто плохо себя чувствует. Например, из-за дефицита чего-либо в организме. Поэтому ему сложно собираться по утрам на учебу и «впитывать» новую информацию. Тут надо разбираться индивидуально, консультироваться в врачом.

Школа. Открытые источники в интернете.

Что делать мамам и папам

Родителям специалист советует наблюдать за тем, как дочка или сын ест и спит. А также в каком настроении приходит после школы.

Все эти детали помогут вовремя распознать проблемы и быстро решить их.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Если с физиологической стороны все в порядке, нужно помочь ребенку найти что-то любопытное в школе. Если ему нравится только перемены, в этом нет ничего плохого — пусть ходит ради них. Потом может заинтересовать и что-то еще.

Школа. Михаил Хаустов

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос».

Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.