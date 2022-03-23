Совет психолога. Как заставить ребенка идти в школу и умнеть

Два главных фактора
Часто дети отказываются идти на учебу в адаптационный период. Им может быть как новая четверть, так и новый учебный год. Или вовсе следующая ступень обучения.
Например. переход из средней школы в старшую. Эксперт успокаивает: это абсолютно нормальная реакция, которую нужно просто пережить.
Совсем другая история, когда юная личность на учебе чувствует себя стеснительно и скованно. В решении этой проблемы понадобиться помощь специалиста.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Следующая причина нежелания — межличностные конфликты. Они могут возникать и между одноклассниками, и между учениками и учителями.
В итоге, ребенок просто не хочет с утра подниматься с постели и идти туда, где ему не комфортно.
Не лень
Некоторым родителям может показаться, что чадо не тянется за парту из-за банальной лени.
Но психолог настаивает: нужно искать точное объяснение, почему дитя не мотивировано на получение знаний. И еще один ответ нередко кроется в физическом состоянии.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Не исключено, что ребенок просто плохо себя чувствует. Например, из-за дефицита чего-либо в организме. Поэтому ему сложно собираться по утрам на учебу и «впитывать» новую информацию. Тут надо разбираться индивидуально, консультироваться в врачом.
Что делать мамам и папам
Родителям специалист советует наблюдать за тем, как дочка или сын ест и спит. А также в каком настроении приходит после школы.
Все эти детали помогут вовремя распознать проблемы и быстро решить их.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Если с физиологической стороны все в порядке, нужно помочь ребенку найти что-то любопытное в школе. Если ему нравится только перемены, в этом нет ничего плохого — пусть ходит ради них. Потом может заинтересовать и что-то еще.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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