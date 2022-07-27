27 июля
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Жизнь

Главврач алтайской краевой больницы скорой медицинской помощи вернулся из ЛНР

Андрей Макин месяц был волонтером в луганской больнице. О его возвращении сообщили «Вести Алтай».

Андрей Макин.
Андрей Макин.
Скриншот из выпуска "Вести Алтай".

Коллегам Андрей Макин сказал, что взял отпуск без содержания и поехал в Луганскую народную республику.

Главврач больницы скорой медицинской помощи понимал, что не все коллеги одобрят его решение на месяц оставить крупнейшее медучреждение Алтайского края. Но все равно поехал.

Опыт спасения таких больных у Макина большой. В лихие 90-е «огнестрела» в медучреждениях было в избытке. Кроме того, опыт работы в «скорой» сыграл большую роль.

Ранее два учителя из Алтайского края согласились отправиться в командировку в Донбасс.

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