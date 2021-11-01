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Здоровье

Единственный мальчик. Алтайские врачи спасли жизнь ребенку с ранее неописанной патологией

«Ты правда отличник? Мама не обманывает?» — спрашивает девятилетнего Андрея заместитель главного врача по хирургии Центра охраны материнства и детства Юрий Тен. «Правда», — отвечает мальчик. Врач рассказывает, что дети, которые вынуждены долгое время проводить в больницах, быстро взрослеют и опережают в развитии сверстников. Андрей из Новичихи не просто лежит в больнице, его клинического случая даже нет в медицинской литературе.

Операция.
Операция.
Центр охраны материнства и детства.

Два в одном

«Во время беременности было все хорошо. А когда родился, его даже мне не показали», — вспоминает мама Андрея Наталья. Ее предупредили, что операция может и не получиться.

Андрею сразу диагностировали диафрагмальную грыжу. Это выпячивание органов полости живота, чаще нижней части пищевода и желудка, в грудную полость через естественные отверстия диафрагмы или ее истонченные участки. В Алтайском крае такое заболевание встречается один раз на 6000 человек.

Кроме этого, довольно редкого, заболевания у Андрея обнаружили еще более редкое — синдром Поланда — врожденная патология, когда у малыша частично или полностью отсутствует большая грудная мышца. Синдром в 75% случаев поражает правую сторону, а у Андрея патологию выявили слева, что встречается в 25% случаев.

Частота возникновения такой патологии в мире: один к 30−100 тысячам. В Алтайском крае ее не диагностировали вовсе.

Две патологии «сошлись» в одном маленьком человечке, такое не описано в медицинской литературе, и описания операций, которые могут быть проведены в таких случаях, тоже нет.

Операция.
Операция.
Центр охраны материнства и детства.

Сетка внутри

«Он поступил к нам, когда ему было всего двое суток от роду, с дыхательными расстройствами — колоссальной одышкой, тахикардия — больше 200 пульс, синий весь», — вспоминает Юрий Тен.

Недоразвитая диафрагма не позволяла мальчику нормально дышать. Она была крайне истончена. Врачи сформировали малышу орган и после пластической операции пациента перевели в палату. Но ему надо было и дышать, и кашлять, и есть — так что диафрагма снова растянулась и все внутренние органы из брюшной полости «вышли» в грудную клетку.

Второй раз делать пластику не имело смысла. Трансплантат в виде сетки из аллопластического материала удалось найти в Москве и буквально за сутки доставить в Барнаул. «Но мы же никогда их не использовали, — говорит Юрий Тен. — Сетку вшили между слоями брюшины и плевры. Все заняло примерно час».

Операцию провели Юрий Тен и два детских хирурга — Константин Тен и Евгений Клейменов. В реанимации над мальчиком «трудилась» целая бригада из неонатолгов, хирургов, анестезиологов. На контрольных снимках диафрагма была на месте, и пациент стал поправляться.

Операция.
Операция.
Центр охраны материнства и детства.

Без фанатизма

Две тяжелых операции не позволяли Андрею поехать домой целых три месяца. Несколько лет они с мамой приезжали в Центр охраны материнства и детства раз в полгода, затем раз в год, теперь мальчик ложится на обследование раз в два года.

Пластины подлежат замене, но, наблюдая за Андреем на протяжении девяти лет, врачи не видят в этом необходимости.

Сейчас мальчик абсолютно здоров. Учится в музыкальной школе: играет на аккордеоне — и недавно записался, а самбо. Врачи не ограничивают ребенка в занятиях спортом. «Главное, чтобы без фанатизма, — говорит Юрий Тен. — Не надо ставить цель стать олимпийским чемпионом».

Этот первый удачный клинический случай, алтайские врачи планируют задокументировать и описать для предстоящего симпозиума по детским патологиям в Санкт-Петербурге.

«Андрей — это первый и, дай Бог, последний случай в нашей практике, — говорит Тен. — Детям вообще нежелательно вставлять всякие инородные тела, они чаще всего отторгаются. Это уж мы от отчаяния так сделали, ребенок ведь мог погибнуть».

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