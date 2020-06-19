Надеваем противочумные костюмы: как проходят смены в самом тяжелом отделении барнаульского COVID-госпиталя

Шесть часов на ногах в полностью герметичном «обмундировании» без свежего воздуха, еды и элементарных удобств — так проходит смена сотрудников отделения реанимации и интенсивной терапии барнаульской горбольницы № 5. Здесь выхаживают самых тяжелых больных с COVID-19. В канун Дня медицинского работника корреспонденты altapress.ru отправились туда, где спасают людей и помогают им вернуться к нормальной жизни.

Сколько больных в отделении

Руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии Максим Бухтояров, как и многие здесь, работает на самой передовой войны с «ковид»: сутки в госпитале — сутки на отдыхе в санатории «Обь» по-соседству.

Тест на COVID-19 все сотрудники сдают каждую неделю — мало ли что. Завотделением рассказывает: чем дольше медик находится под вирусной нагрузкой, тем ослабленней его собственным организм, а, значит, иммунитет снижается.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Может сказаться и элементарная усталость. Неправильно снял костюм после смены — риск заражения повышается. К счастью, таких случаев пока не было.

В отделении реанимации сейчас 12 пациентов, все тяжелые, нуждающиеся в особой терапии. Восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Серьезные осложнения у больных возникают не на равном месте: все они преимущественно старшего возраста, имеют проблемы со здоровьем из-за лишнего веса, сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. «Букет» у всех разный.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Как работают врачи

В так называемой «красной зоне», где располагаются тяжелые ковид-положительные пациенты, сотрудники госпиталя находятся по шесть часов. Затем происходит пересменка. Спустя еще шесть часов снова надо заходить на пост.

Сколько придется отработать в таком режиме нон-стоп, никто из врачей не знает: может быть месяц, а может быть и три. В отделении есть люди, которые «днюют и ночуют» здесь с апреля. Без передышки.

Каждый медицинский «отряд» в отделении, отправляющийся к больным COVID-19, состоит из двух врачей, четырех медсестер и двух санитаров.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Выдержать такую нагрузку может далеко не каждый. Уже были случаи, когда люди на фоне выматывающего труда отказывались от работы в «красной зоне».

У кого-то из них возникали проблемы со здоровьем, например, повышалось давление, появлялись головокружения. Бывало и такое.

Во что одеваются

Все, что надевают на себя сотрудники отделения перед входом в «красную зону», называется средствами индивидуальной защиты. Набор таков — комбинезон с капюшоном, бахилы, две пары перчаток, маска и сверху на нее респиратор. На глаза — специальные очки.

Все «обмундирование» надевается поверх повседневной медицинской одежды.

Кстати, защитный комбинезон комбинезону рознь. Те из сотрудников, кто непосредственно контактирует с больными (например, берет биоматериал на анализы), надевает костюмы из ткани поплотнее. У остальных «скафандр» полегче.

Но все равно даже получасовое ношение такой спецодежды вызывает дискомфорт. В ней невыносимо жарко.

Максим Бухтояров,

заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии горбольницы № 5:

Средства индивидуальной защиты должны быть рассчитаны на то, что при попадании биологических сред больного, они не промокнут и жидкость не попадет на кожу врача. Их можно будет смыть и обработать.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Все средства защиты одноразовые, кроме очков. Их после использования обрабатывают по 30 минут в дезсредствах, высушивают, протирают.

Какие еще есть меры предосторожности

Чтобы защитный костюм был полностью герметичный, некоторые его участки медики перематывают пластырем. Например, места где заканчиваются перчатки и где капюшон соприкасается с лицом. Это снижает риск заражения.

Кстати, от постоянного ношения респираторов следы у медиков и правда остаются. Полоски вдоль всего лица видны невооруженным взглядом. Девушки-врачи уже смекнули: избежать таких последствий можно с помощью силиконовых патчей для глаз, которые наклеиваются под маску.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Даже удобно: и следы не остаются и косметическая процедура получается.

Какие возникают проблемы

Самые большие неудобства медикам доставляют очки, которые часто запотевают. Снять их в «красной зоне» и протереть, конечно же, нельзя.

Чтобы хоть как-то это минимизировать, очки обрабатывают спиртом или специальным раствором от запотевания, но не всегда помогает.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Носят ли медики на смене «памперсы»

Историю о том, что врачи в «красных зонах» по 12 часов ходят в «памперсах», рассказали московские журналисты.

В барнаульской горбольнице № 5 такого нет. Сходить в туалет во время смены медики и правда не могут. К этому уже все привыкли.

При этом, если есть необходимость, сотрудник может пройти необходимую обработку, выйти из зараженной зоны и потом вновь, как следует одевшись, туда вернуться.

Дефицита средств защиты здесь нет.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Что врач может взять с собой в «красную зону»

Все, что попадает в «красную зону», просто так оттуда не возвращается. Из личных вещей сотрудники берут с собой в основном телефоны, упаковывая в герметичные чехлы. Их легче потом обрабатывать в дезинфицирующих средствах.

Как медики выходят со смены

Вход в «красную зону» горбольницы № 5 всего один, а вот выходов несколько. По одному — на каждом этаже. Все выходы оборудованы специальными «шлюзами» — это небольшое огороженное с двух сторон пространство коридора, в котором происходит обработка.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

В шлюз медики заходят по одному. Первым делом обрабатывают специальным средством костюм, снимают его и складируют в контейнер.

Затем выходят и дезинфицируют руки. Следующий этап — душ и переодевание. После этого сотрудник считается чистым и безопасным для остальных.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Максим Бухтояров,

заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии горбольницы № 5:

Алгоритм переодевания простой и понятный. Главное в этом деле — не торопиться, потому что важна каждая мелочь.

Как горбольница стала госпиталем

Барнаульская горбольница № 5 первой вышла на передовую борьбы с коронавирусом. О том, что ее перепрофилируют, стало известно еще в начале апреля, тогда же отделения начали готовить к приему особых пациентов.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Пульмонологическое отделение № 1 с блоком респираторной поддержки почти полностью опустело. Больных распустили по другим больницам и по домам.

В палатах, где лечили обычных пациентов, развернули специальные койки — этаж полностью отдали реаниматологам. Почти к каждой кровати здесь подведен кислород.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

По приказу Минздрава всего в больнице создали 361 койку под COVID. Все они разного уровня: для больных, нуждающихся просто в кислородной поддержке, в инвазивной вентиляции легких или вовсе с легкой формой без осложнений.