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Жизнь

«Это уже не врачи»: министр рассказал про «страшное дело» медиков-антипрививочников

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что врачами перестали быть медики, выступающие против вакцинации от ковида, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

Костин отметил, что в регионе с начала пандемии ковид выявили у 2365 беременных и рожениц.

Сейчас в госпиталях находится 21 пациентка — одна в крайне тяжелом состоянии, две в тяжелом, 13 в среднетяжелом и пять в удовлетворительном.

«Привитых там нет, можем пройти за руку, с каждой поговорить, и каждая скажет, что сделала большую глупость, что слушала соседку. Те врачи, которые говорят, что не надо прививаться, — это страшное дело, ну я считаю, что это уже не врачи на сегодняшний момент», — сказал Костин.

Министр подчеркнул, что беременным необходимо вовремя прививаться от коронавируса, чтобы снизить риск негативных последствий.

«Мы неоднократно говорили, что беременные после 22 недель просто обязаны — если они любят своего ребенка, если они любят свою семью, не хотят папу оставить с ребенком до конца жизни — привиться», — отметил глава саратовского минздрава.

Ранее беременная жительница Алтайского края перенесла ковид и поменяла мнение о вакцинации.

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