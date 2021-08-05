Проблемы с поставками второй дозы вакцины «Спутник V» обещают устранить в августе

«Команда „Спутника V“ подтверждает, что благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцины временные задержки с поставкой второго компонента, которые произошли в связи с введением новых мощностей, будут полностью устранены в августе», — говорится в сообщении производителя вакцины.
Мощности по производству вакцины «Спутник V» за рубежом в сентябре планируется увеличить вдвое, пишет bfm.ru.
Ранее власти Аргентины, Гватемалы, Филиппин сообщали о задержках в поставках второго компонента российской вакцины.
К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.