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Здоровье

Проблемы с поставками второй дозы вакцины «Спутник V» обещают устранить в августе

Благодаря увеличению мощностей по производству «Спутника V» проблемы с задержками поставок второго компонента вакцины будут разрешены в августе, сообщает ТАСС,

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«Команда „Спутника V“ подтверждает, что благодаря значительному увеличению мощностей по производству вакцины временные задержки с поставкой второго компонента, которые произошли в связи с введением новых мощностей, будут полностью устранены в августе», — говорится в сообщении производителя вакцины.

Мощности по производству вакцины «Спутник V» за рубежом в сентябре планируется увеличить вдвое, пишет bfm.ru.

Ранее власти Аргентины, Гватемалы, Филиппин сообщали о задержках в поставках второго компонента российской вакцины.

К октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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